【即時短評】社子島衝突不斷 蔣萬安得親上火線溝通

台北社子島禁建令超過半世紀，前市長黃大洲至今，開發已喊了快40年，蔣市府接棒推進，地方反彈聲浪未歇，日前區段徵收公聽會再現混亂局面，面對這道難解市政考古題，蔣萬安應當親自前往火線，踩穩立場並持續溝通，協助地方弱勢需求，千萬別讓社子島變成大埔案翻版。

因應台北地區防洪計畫，社子島1970年起禁建，這塊土地的時間猶如停格，當地房舍老舊，不少違章工廠林立，在地建設遲遲無法推動，居民們委屈誰人知。近年北市府力推開發，兼顧土地所有權人公平性、保留聚落紋理及安置居民等層面，最終採區段徵收方式，面積逾279公頃。

綜觀整個城市發展，社子島解禁開發毫無疑問，只是遲早之事，然而當地量體大，利益糾葛備受各方虎視眈眈，地方人士不諱言居民們自有盤算，畢竟一輩子翻身就靠這次機會。

去年4月立委黃珊珊、王世堅在社子島辦區段徵收審議進度協調會，反對派民眾也到場抗議、推擠，批服務建商、財團的政客，場面一團亂。今年3月北市府辦公聽會，反對民眾再度現身，現場翻桌、叫囂等各種混亂，干擾會議進行，5月還有公聽會，衝突已可預期。

社子島開發案已勢在必行，目前開發案期程預計2027年拆遷、隔年動工，面對社子島的開發阻力，蔣市府條件鬆綁的確已更甚過往，但這一年來只要開會就大亂，蔣市府顯然仍未解開這道市政考古題，選前承諾的願重啟溝通也未見效。

全案目前已進入最後一哩路區段徵收階段，正反方不斷訴求，有些人儘管支持開發，仍持續希望爭取北市府放寬增加配售的設籍限制，反對派則動作頻頻，耽擱期程責任該歸咎於誰？不論未來結果，將是社子島全體居民要共同承擔。