孫中山逝世百周年 曾姪孫女來台

國民黨總理孫中山逝世百周年，國民黨昨天舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。國民黨主席朱立倫表示，孫中山所提民主自由、民權主義，是台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持；以民為本，更是國民黨在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎。

孫中山逝世百周年，國民黨擴大舉辦系列活動，昨在中影八德大樓演講廳舉行音樂會，邀請聲樂家呂麗莉、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團及蕙虹管弦樂團演出曲目，吸引逾百名民眾到場聆聽，孫中山曾姪孫女、香港孫中山文化基金會董事長孫雅麗也來台與會。

朱立倫致詞時指出，一百年來，國父的信眾與華人同胞，無不緬懷其對中華民國、對國民黨偉大的貢獻；國父創建中華民國，讓大家有民主自由的今天，民有、民治、民享的理想，三民主義的民族主義、民權主義、民生主義，在一代接一代、一棒接一棒的努力之下，今天在台灣一一實現。

朱立倫說，大家緬懷、深記國父永遠囑咐的「天下為公」，一切為公，放下自我；國父囑咐的平等與博愛，更是生活與推動施政中最重要的，民族的平等，在廿一世紀的今天，中華民國要自立自強，民主自由更是大家生活中的ＤＮＡ。

朱立倫說，國父精神歷經百年不朽，國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何挫折打倒不了決心，任何失敗不會改變革命的決心，這是總理給國民黨最重要的遺訓。