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衝突挨告 多名藍委收傳票

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇李成蔭／台北報導
國民黨立委陳玉珍（前排左二）等人因為去年十二月十九日的立院衝突，被告傷害罪，近日收到法院傳票。本報資料照片
國民黨立委陳玉珍（前排左二）等人因為去年十二月十九日的立院衝突，被告傷害罪，近日收到法院傳票。本報資料照片

立法院昨天處理財劃法總預算二項覆議案，藍綠立委一大早就針鋒相對，為了可否在議場直播錄影爆發口角。陳玉珍徐巧芯、黃仁等多名國民黨立委，近日更紛紛收到遭民進黨立委提告傷害罪的法院傳票，讓藍營立委私下大罵：「就是想搞罷免！」

立法院昨邀行政院長卓榮泰針對財劃法覆議案報告備詢，國民黨團總召傅崐萁第一棒質詢時，不少綠營立委在台下拿著手機錄影，遭傅崐萁抗議；國民黨立委陳玉珍起身到綠營立委座位區用手擋鏡頭，朝野立委一度爆發爭執。

國民黨立委王鴻薇指控，從前天開始，民進黨立委就一直在議場台下錄影；民進黨立委郭國文昨質詢時則反指，最常直播的人就是國民黨立委葉元之、民眾黨立委黃國昌。藍綠吵成一團，立法院長韓國瑜呼籲大家彼此尊重，也承諾，會將可否錄影納入黨團協商討論。

陳玉珍等人均反映，收到法院的傳票，才發現原來民進黨立委因去年國會肢體衝突，對不少國民黨立委提告傷害罪。陳玉珍痛批，去年十二月十九日是因為民進黨立委先破壞議場窗戶，國民黨立委為了讓議場正常開會，而有議事攻防行為，痛批民進黨浪費司法資源。

提告的民進黨立委陳培瑜表示，從當時新聞畫面就可證實，陳玉珍出重手攻擊多位民進黨立委，呼籲陳玉珍坦然面對過去行為，別再訴諸暴力。

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