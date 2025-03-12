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轟綠能政策 游淑慧：是以台電養綠能業者

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照片

行政院長卓榮泰說，若刪撥補台電1000億元將面臨漲電價壓力。國民黨議員游淑慧今天在臉書問「不給錢，就漲價？這是在威脅？還是情勒？」

游淑慧也提到，民進黨發展綠能，這幾年以來的結果，「是台電虧死，綠能業者肥死」，原來「我們不是在以核養綠，而是以台電在養綠能業者」。現在的台電是左手跟政府要補貼，右手跟人民漲電價，但要再多永遠還是巨額虧損。

游說，反觀綠能業者，獲利滿滿、賺的盆滿缽滿，最倒霉的永遠是人民，要繳稅補貼台電、又要漲電價給台電，羊毛出在肥羊身上，「你我就是肥嘟嘟的羊」。

昨天國民黨立委王鴻薇也質疑，台電不斷虧損，卻看到「綠友友」的光電業者股價不斷飆漲，王舉雲豹能源為例，從2020年每股盈餘2.54元，到去年8.98元，股東賺飽飽。

台電 國民黨 電價

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