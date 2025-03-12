民眾黨批北檢密室審訊沈慶京 檢察官林俊言淪政治打手

台灣民眾黨今天說，威京集團主席沈慶京遭到密室審訊，只為製造不利民眾黨前主席柯文哲的證詞，台北地檢署檢察官淪為政治打手，徹底踐踏應該恪守的司法正義與公平，法務部、最高檢察署與台北地檢署必須說明如何追究責任，而非一再迴避包庇。

民眾黨今天發布新聞稿指出，台北地方法院審理京華城案，沈慶京近日首度出庭，揭露檢察官林俊言去年跑到醫院訊問，聲稱要以不錄音、不錄影的方式聊天，然而這場長達兩小時的密室審訊，竟然只留下幾分鐘的錄影，筆錄上也僅記載當事人保持緘默。

民眾黨表示，如此行徑與司法程序要求的「全程錄音錄影」、「尊重當事人陳述自由」完全背道而馳，顯見綠媒過去吹噓的「辦貪悍將」林俊言已經淪為政治打手，所謂的強悍竟然是用在濫權逼供的手段上，徹底踐踏檢察官應該恪守的司法正義與公平。

民眾黨說明，依照刑事訴訟法、偵查犯罪手冊規範，檢察官訊問嫌疑人必須全程錄音錄影，避免違法取供或侵害被告的防禦權，如果沒有確實落實，檢方不但要說明理由，也可能影響偵查結果與法院審理，錄音錄影不是「可有可無」，而是程序正義的基本防線。

民眾黨質疑，沈慶京當時因病住院身體狀況不佳，檢察官似乎有意把握時機強闖醫院，一切只為製造對柯文哲不利的證詞，回顧前總統蔡英文推動的司法改革，時任司法院長許宗力期許「打造自我反省的司法，重建社會信任的司法」，沒想到違反人權的不當訊問，至今依舊不斷發生，甚至還敢用在社會高度矚目的重大案件。

民眾黨批評，檢方在未經正當程序的情況下，強行對當事人施壓逼供，明顯違反刑事訴訟法等規範，如此行為已經不是單純偵辦案件，而是赤裸裸的政治鬥爭，帶著政治目的想要置人於罪，法務部、最高檢察署及台北地檢署必須出面，說明如何追究責任，而非一再迴避包庇。

民眾黨強調，司法公正性是民主社會的基石，如果檢方可以無視程序正義、恣意操作，「那麼下一個遭到政治迫害的，可能是任何一個不聽黨意的人民」，台灣司法不能再成為政治鬥爭的工具，程序正義必須受到保障，人權也不能再被政治辦案踐踏。