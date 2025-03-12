再戰！侯漢廷向國安局檢舉沈伯洋危害國家安全

新黨市議員侯漢廷直指民進黨立委沈伯洋於擔任民團要職期間，收取國外資金發展組織，主張其違反「國安法」，今晚再度檢舉沈接受境外勢力資助，長期滲透並干預台灣政治，要求國安局調查沈擔任立委是否洩露、交付或傳遞涉及國家機密文書、圖畫、影像或電磁紀錄，徹查相關證人，確保公開透明。

侯漢廷指控，沈伯洋將AIT資金流入個人帳戶，並以此發展「黑熊學院營隊」， AIT也證實，且沈內部會議更透露「當然大家不要講出去，現在大家都在同一個公司裡面就可以講，當時資助我們滿重要的就是AIT。」顯示其對資助來源的保密，顯非光明正大。

候漢廷說，沈伯洋擔任台灣民主實驗室執行長期間，分別於2021年與2024年直接獲得美國國務院資金，這些資金皆明確列明用途，歸屬公共外交項目目的在於「支持實現美國外交政策目標、促進美國國家利益及加強國家安全」，收受美國國務院經費的事實屬鐵證。

侯漢廷續指，「開放社會基金會」贊助名單中，包含台灣民主實驗室，且該實驗室前執行長即為沈伯洋，自2020年起至2023年皆獲得援助，合計約4423萬台幣，而開放社會基金會主要資金來源之一正是美國國際開發署（USAID），根據《英國衛報》報導，類似「橘色革命」行動，背後常隱含美國透過各類組織進行資金支持，並曾在多國引發政變。

侯漢廷表示，「開放社會基金會」創立人喬治·索羅斯在採訪中坦承，其基金會自烏克蘭獨立前即在運作，並在橘色革命後發揮關鍵作用，沈伯洋除收受來自AIT、國務院、USAID資助，且資金直接匯入個人帳戶，其行為遠非單純學術研究，而極可能充當外國線民。