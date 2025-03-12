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溫朗東控繼兄曾搶劫 羅廷瑋心內話全說了

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
名嘴溫朗東今天指控國民黨立委羅廷瑋繼兄曾持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場，並質疑羅廷瑋是否涉案。羅廷瑋回應，審判過程證明他沒有涉案；他也說，他沒辦法選擇自己的出生，但他很努力服務社會。圖／羅廷瑋辦公室提供
名嘴溫朗東今天指控國民黨立委羅廷瑋繼兄曾持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場，並質疑羅廷瑋是否涉案。羅廷瑋回應，審判過程證明他沒有涉案；他也說，他沒辦法選擇自己的出生，但他很努力服務社會。圖／羅廷瑋辦公室提供

名嘴溫朗東今天指控國民黨立委羅廷瑋繼兄曾持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場，並質疑羅廷瑋是否涉案。羅廷瑋回應，審判過程證明他沒有涉案；他也說，他沒辦法選擇自己的出身，但他很努力服務社會。

溫朗東今天在臉書指控，2013年4月26日晚上10時，楊姓嫌犯與兩名同夥，持玩具彈珠槍與板手，搶劫台中一間電子遊藝場。楊姓嫌犯的犯案工具包括他繼父羅田弘的汽車，以及繼兄弟羅廷瑋的手機門號，而楊姓嫌犯因竊盜及強盜罪被判刑8年。

溫朗東還說，此案件與立委羅廷瑋父子同名同姓，又都住在台中。提供手機門號做強盜犯罪的，極可能就是羅廷瑋。他質疑羅廷瑋是否曾經提供手機給楊姓繼兄弟、犯下強盜犯行？案發前，是否知情不報？裝不知情？

面對質疑，羅廷瑋表示，他沒辦法選擇自己的出生，但他很努力服務社會。他的繼兄過去曾經犯罪，已經接受審判，並且服刑完畢，現在回歸社會，重拾工作，審判過程中已經充分證明，他沒有涉案。

羅廷瑋說，就如大家所知，他很平凡，他沒背景，從基層一步步走到今天，始終專心致志為大家服務，因為他的工作，牽連到他的家庭，對他有意見的人，請衝著他來，不要攻擊他的家人。他也說，無論有多少的抹黑造謠，他不會因為這些困難而氣餒，他會繼續做對的事，堅定不移地為民服務，爭取更多的福利與機會。

溫朗東 繼兄 羅廷瑋

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