谷立言重申 不希望見到片面改變台海現狀

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受三立新聞專訪表示，他在白宮跟官員談過，美國對台政策不變；若台海爆發戰爭將打擊全球GDP逾10%，嚴重程度將超越第二次世界大戰，美國不希望看到任何片面改變現狀的情事發生。

谷立言表示，川普希望看到世界和平，在歐洲要盡快結束烏克蘭戰爭，在印太地區則希望增加嚇阻能力來避免衝突發生。

谷立言說，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）清楚表明美國不會放棄對台灣的承諾；美國總統川普幾次說不希望看到兩岸爆發衝突，且川普認為戰爭不會發生。

谷立言表示，若可以結束烏克蘭戰爭，可以讓美國在印太區域增加更多資源，美國願意保護印太區域的和平，但不能單獨做到，需要日本、南韓、菲律賓、澳洲與台灣等盟友及夥伴；就台灣而言，美國會持續協助台灣提升自我防禦能力。

谷立言表示，賴清德總統明確表示會將台灣國防預算提升到GDP的3%以上，美國非常樂見，這些都有助維持台海和平。

谷立言表示，雖然台積電擴大在美投資，但目前美國最大半導體公司仍是美光，且台積電也表示會將最高端的製程留在台灣；以產業發展的角度來看，台灣無法單獨滿足全球需求，赴美投資很合理。

谷立言指出，美國投資環境佳、資源豐富，且重要客戶幾乎都在美國，台積電若在美投資方向正確，對其將是一大加分。