批謠言變政治攻擊工具 陳亭妃：願遵從賴清德呼籲的團結

民進黨近日疑因2026縣市長選戰初選爆內鬥，民進黨立委陳亭妃表示，過去早已澄清的不實謠言再度被刻意操作，成為政治攻擊的工具，但她願意遵從民進黨主席賴清德三申五令的呼籲「團結」，不要讓民進黨支持者失望，選擇「以德抱怨」。

陳亭妃表示，近日，過去早已澄清的不實謠言再度被刻意操作，成為政治攻擊的工具，雖然對於個人名譽的影響深遠，但她願意遵從賴主席陳ㄧ三申五令的呼籲「團結」，不要讓民進黨支持者失望，選擇「以德抱怨」，希望社會能回歸事實討論，而非落入惡意攻擊的泥沼。

陳亭妃說，回顧過往，國民黨議員謝龍介曾散播不實訊息，她選擇以法律維護清白，最終法院判決謝龍介妨害名譽，並須賠償25萬元。然而令人遺憾的是，如今竟有同黨同志比照國民黨的手法，捨棄團結精神，以疑問語氣對她抹黑。雖然法院因內容多為疑問句，並且考量公眾人物的評價範圍較廣，判決不起訴，但其實就讓民進黨支持者看到內部紛爭，「我想這是讓他們最難過的地方。」

「民進黨沒有分裂的本錢，必須團結守護民主台灣！」陳亭妃強調，面對內外挑戰，黨內更應攜手並進，賴清德在近期的民進黨中常會中多次強調，黨內成員應摒棄紛爭、共同努力，她承諾將堅守「以德報怨」的態度，貫徹團結精神，不讓惡意攻擊撕裂民進黨的向心力。

陳亭妃強調，她始終相信，專注於正面與良善的力量，才能讓社會前進，面對未來可能持續的挑戰，不會被外界的抹黑攻擊所動搖，將秉持初心，全心全意為人民服務，勇往直前。