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多名藍委為去年大亂鬥收傳票？ 徐巧芯證實並還原現場

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

國會去年底為三大法案大亂鬥，意識攻防期間不乏些肢體衝突，而多名國民黨立委近期陸續收到檢方傳票。國民黨立委徐巧芯證實「有收到」，就是民進黨立委陳培瑜在告，但真的莫名其妙，因為她跟同黨立委只是站在旁邊，就都被告傷害罪「從犯」；國民黨立委黃仁也說，他們是為維護議事規則，所以必須站出來。

立法院去年底闖關3大法，朝野爆發肢體衝突，據了解，民進黨立委對多名國民黨立委提告傷害罪，有多名藍營立委收到檢方傳票，包含國民黨立委陳玉珍、徐巧芯、邱若華、黃仁等。陳玉珍證實，並批民進黨任意興訟、亂訟，增加司法負擔。

徐巧芯也證實，接到傳票已好一陣子，但最近實在太忙，所以有請假，應該最近還會再開庭，但這件事情真的是莫名其妙，因為是陳培瑜告國民黨立委陳玉珍，但包括她在內，還有同黨立委翁曉玲、邱若華等人都收到傳票，是被告傷害罪「從犯」，罪名簡單來說就是「見死不救」、「冷眼旁觀」。

徐巧芯還原，其實當時候就是正常議事攻防，新聞畫面也都很清楚，她與幾位同黨立委就是站在旁邊，任何踢打等傷害行為都沒有，反而是陳培瑜把陳玉珍的頭撞到椅子上，陳培瑜才是在傷害人。她們都避免任何立委受傷，當時民進黨立委林宜瑾也在，她還拿自己的手保護林，如今卻被民進黨立委告傷害，且有些民進黨立委是自己在地上掙扎，造成淤青，她們避免此情況，也會小心地將綠委們抬出場外。

徐巧芯感嘆，民進黨現在就是要打法律戰，其實先前國民黨立委也針對民進黨暴力告發很多，但司法都不理不睬；結果民進黨立委一告，國民黨立委就都要被傳喚出庭。

黃仁也證實「有啊，我今天有收到」，他們是在維護議事規則，也因為民進黨立委影響會議秩序、不讓大家開會，所以他們必須站出來阻止，「我們是在守護主席、保護韓國瑜的。」

立法院去年底為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片
立法院去年底為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥。圖／聯合報系資料照片

國民黨 徐巧芯 民進黨

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