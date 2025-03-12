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APF關切台灣人權會遭大刪預算 籲應符國際標準

中央社／ 台北12日電

國家人權委員會說，由28國人權機構組成的「亞太地區國家人權機構論壇」（APF）發布聲明表示，對台灣國家人權委員會預算遭大幅刪減表達嚴正關切，呼籲台灣應合乎憲法架構與國際標準，並確保人權會財政獨立和持續運作。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，由澳洲、紐西蘭、韓國與約旦等28國人權機構組成的「亞太地區國家人權機構論壇」（Asia Pacific Forum of NationalHuman Rights Institutions, APF）昨天在官網針對台灣國家人權委員會預算遭大幅刪減一事發布正式聲明，並由APF現任主席約旦國家人權中心主席哈珊（SamarHaj Hassan）署名。

人權會說，APF聲明指出，確保國家人權機構有能順利開展活動的適足經費是「巴黎原則」最低要求，以避免政府透過財政控制方式干預人權機構獨立性。APF也擔憂台灣人權會遭刪減超過9成預算，嚴重影響履行法定職能能力，包括研究人權議題、受理人權侵害與歧視申訴案件、發展人權教育與宣導資源，進而影響社會大眾權益。

人權會說，114年度預算遭立法院刪減幅度高達96.93%，已嚴重傷害國家人權機構運作獨立性，迫使114年度多項與民間團體共同關切重要工作計畫必須停辦，包括「心理社會障礙者工作及就業權監督計畫」、「促進家事移工勞動權益計畫」、「校園師對生暴力處理機制計畫」、「適足居住權下公產管理衍生強迫遷徙專案訪談專案計畫」等，損害不利處境群體權益。

人權會說，這也同時中斷台灣與國際人權機構交流合作機會，無法再以觀察員身分實體參與APF年會，有損台灣國際人權形象。

人權會說，APF成立於1996年，是亞洲及太平洋地區最重要國際人權組織，台灣人權會自2023年起連2年受邀並由主委陳菊親自率團參與年度會員大會。這次APF的聲援，顯示立法院不合比例刪減預算，已引起國際人權社群對台灣人權發展的擔憂。

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