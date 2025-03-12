【重磅快評】好男要當兵 賴總統的兒子當什麼兵？

退將栗正傑日前聲稱「賴清德總統的兒子躲在美國不回台灣當兵」，賴總統發出律師函要求澄清致歉。栗正傑昨天公開致歉表示，他受到媒體輿論誤導，未經查證就認為賴總統的小孩在美國沒當兵，他並依照律師函要求公開道歉。賴總統的兒子當兵何其正大光明，只要直接提出退伍證明就能杜外界悠悠之口，總統為何大動作提告，殺雞焉用牛刀？

賴清德的兩位公子多年前曾在美國攻讀學位，是眾所周知的事，還有網友翻出，「自由時報」2017年9月7日報導，「賴清德長子賴廷與正在美國攻讀博士，次子賴廷彥在高中畢業後到美國讀大學，最近服完替代役正積極找工作。」除非當時報導有誤或網友錯誤解讀，否則賴清德兒子服替代役是一翻兩瞪眼的事實，簡單一紙證明就能輕易打臉，賴總統寧願告上法院，卻讓質疑聲此起彼落。

民進黨發言人韓瑩表示，栗正傑言論明顯悖離事實，賴總統兩位兒子皆有依法服兵役，有心人士不應未經查證即於電視節目上公開指控，散播錯誤言論；栗正傑已在節目上澄清，如果一再散布不實言論，民進黨將蒐證提告，近日部分藍營人士或親屬赴美就學或任職遭到質疑，「我們不禁懷疑是否藍營就是永遠都用兩套標準？」

民進黨搬出蒐證提告，令人望而生畏。問題是，三軍統帥的兒子究竟服的是什麼兵役？有沒有依法服完兵役？只要賴總統沒有說明清楚，各界就會問不停，興訟恐難止疑。

民眾黨立委張啓楷今天質疑，民進黨把兩岸關係搞得很緊張，包含國軍研擬女性服役、高中發放「戰時服勤同意書」等議題引發關注，天下父母心，沒有家長想要孩子上戰場；國家元首應避免戰爭，也該以身作則，賴清德確實有小孩在國外，必須講清楚、說明白。賴總統可以早點澄清小孩當過兵，必要時也可以拿出退伍令，議題就不會延燒這麼久，且全世界有哪個民主國家，人民不能質疑三軍統帥的小孩有沒有當兵？

前總統陳水扁競選陣營2000年曾刊登廣告文宣，旁白提及「天下父母心，沒有一個總統願意將自己子民推向戰爭，阿扁所有親人都在台灣，更何況他的唯一兒子都要服兵役，他才是最不希望，也是最不願意台灣發生戰爭的總統候選人」。不論陳致中之後是當公子兵或大頭兵，至少「好男要當兵，總統兒子去當兵」的論述鏗鏘有力，對比國民黨權貴世家的待遇，相當有說服力，當時為阿扁的選情加分不少。

陳致中去當兵，阿扁當年或許有選舉考量，但賴總統已經當選，沒有選舉考量，更不該放任流言四起，不管兒子是替代役或大頭兵，當兵都是一件光榮的事，賴總統力推「全社會防衛韌性委員會」，如果兒子當兵可助一臂之力，不啻為一樁美談。