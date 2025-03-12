孫中山逝世百周年 洪秀柱、宋楚瑜緬懷

國父孫中山逝世一百周年，國民黨前主席洪秀柱呼籲，以和平、奮鬥的精神，摒棄利用罷免進行政治清算的惡劣手段，回歸對歷史真相的尊重與反思。親民黨主席宋楚瑜勉勵，一起為追求台灣的「民主、自由、繁榮」，追求兩岸及世界和平努力。

洪秀柱表示，孫中山畢生為中華民族奮鬥、創立亞洲第一個民主共和國的崇高理想，他以三民主義為綱，確立國家的憲政基礎，她深切體會到那份為民族救亡的責任與堅持；國父臨終前仍致力於全國和平統一，遺言「和平、奮鬥、救中國」，這不僅是對當時局勢的清醒呼喚，更是對全體中華兒女的共同期許。

洪秀柱表示，本著國父遺志，她迄今始終努力促進中華民族團結一心，堅信只有打破成見攜手合作，才能克服百年前受列強凌辱的歷史創傷，迎向未來的復興。然而，當前台灣部分政治操作卻將罷免權變作攻擊工具，使民主理想蒙塵。

洪秀柱說，罷免原為憲法賦予選民的權利，但若淪為政治報復手段，便容易擾亂社會秩序，削弱民眾對政治參與的信心。民意代表應由選民在充分理性討論後決定，而非讓政治勢力操弄，將立法院變成內耗之地，影響真正的民主進程。

洪秀柱說，面對這種情勢，大家更應銘記國父奮鬥一生的初心與遺願，捨棄仇恨與偏見，堅守「求中國之自由平等」的理念。「革命尚未成功，同志仍須努力」。今天不僅要緬懷他的精神，更要實踐他的理想，守護熱愛的土地。

宋楚瑜今率領黨內成員到國父紀念館，向國父銅像鞠躬致敬。宋楚瑜說，秉持孫中山遺訓「和平、奮鬥、救中國」，親民黨必須要復興中華文化、復興濟弱扶傾的「王道精神」，讓世界各國能和平相處，也要結和世界上以和平待我之民族共同奮鬥。

宋楚瑜表示，孫中山提出的「三民主義」、「建國大綱」及「實業計畫」等，至今仍是大家應該遵循實踐的目標。「主權在民」、「建設之首要民生」，更是造就台灣的民主與富庶。他在擔任省長期間，也是本於孫中山精神落實基礎民生建設，全面提升台灣省民生活便利與品質。