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獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

獨／國會去年大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院昨為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。不過第11屆第二會期的爭議法案尚未結束，包括選罷法就仍有「罷免票須高於當選票」需處理。圖／聯合報系資料照片
立法院昨為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。不過第11屆第二會期的爭議法案尚未結束，包括選罷法就仍有「罷免票須高於當選票」需處理。圖／聯合報系資料照片

立法院去年底闖關3大法，朝野爆發肢體衝突，據了解，民進黨立委對多名國民黨立委提告傷害罪，有多名藍營立委收到檢方傳票。國民黨立委陳玉珍證實，許多藍營立委收到傳票，痛批民進黨任意興訟、亂訟，增加司法負擔。

立法院去年一整年大亂鬥，去年5月審查國會改革案，朝野爆發肢體衝突；12月底朝野因立院3法再度爆發全武行，民進黨立委先是夜襲破窗進入議場，隔天國民黨立委強勢清空議場，護航立法院長韓國瑜上主席台主持。

據了解，國民黨多位立委今年春節後陸續遭民進黨立委提告傷害罪，檢方也陸續發出傳票，女性藍營立委包括陳玉珍、徐巧芯、邱若華等，男性藍營立委黃仁等紛紛收到傳票。

陳玉珍表示，去年12月國會爆發肢體衝突，當時是民進黨立委先破窗占領議場，在野黨立委為了讓議事正常開會，因此做出排除動作，中間有藍綠立委拉扯、推擠，現在遭到民進黨立委陳培瑜等人提告傷害罪。

陳玉珍說，在野黨立委並沒有做出不法行為，只是基於議事攻防，希望會議可以正常開會。民進黨任意興訟、亂訟，增加司法負擔，她將委任律師面對司法訴訟。

國民黨 民進黨 陳玉珍

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