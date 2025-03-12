快訊

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：業內也意外

獨／國會闖關3法朝野大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

王世堅盼黨澄清常會未錄音 賴清德：事件到此為止

中央社／ 台北12日電

民進黨立院黨團總召柯建銘日前與立委王世堅等人槓上，王世堅今天在民進黨中常會再度向兼任黨主席的總統賴清德請命，期盼黨部能幫忙澄清「沒有錄音」；柯建銘回應，當初並沒有指王世堅錄音；賴清德則說，上次已澄清、事情到此為止。

柯建銘日前為召委選舉與王世堅等人槓上，柯建銘在接受媒體訪問時質疑王世堅忠誠，更指民進黨中常會有人錄音；王世堅上週在民進黨中常會前向媒體表示，如果他叛黨、錄音，「那很簡單，我立刻退出政治」。

賴清德上週在中常會做出2點裁示，他並說，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，不希望看到民進黨陷入內部紛爭。

不過，相關事件今天餘波盪漾，民進黨內人士轉述，王世堅今天在中常會再度向賴清德請命，期盼黨部幫忙澄清「沒有錄音」。

據轉述，柯建銘強調，當初並沒有指出是王世堅錄音；賴清德表態，上次已經澄清、做出裁示，事情就到此為止。

柯建銘 民進黨 王世堅

延伸閱讀

王世堅盼黨幫澄清常會他沒錄音 柯建銘：又沒說是你

「叛黨說」再槓周玉蔻 王世堅：不想回那種渣渣

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆中常會遭錄音給特定媒體

相關新聞

獨／國會去年大亂鬥 多名藍委收到檢方傳票

立法院去年底闖關3大法，朝野爆發肢體衝突，據了解，民進黨立委對多名國民黨立委提告傷害罪，有多名藍營立委收到檢方傳票。國民...

王世堅盼黨幫澄清常會他沒錄音 柯建銘：又沒說是你

民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委王世堅對槓事件，今天在民進黨中常會還有番外篇。王世堅會中表示，他絕對沒有在開中常會時...

蔡依珊眼傷照又刪文引揣測 連勝文：沒意義的事故意扭曲

國民黨副主席連勝文妻子蔡依珊日前在社群平台貼出右眼傷口照片，自稱被狗抓傷，「希望大家不好的，該斷就斷了」，不久後又刪文，...

【重磅快評】好男要當兵 賴總統的兒子當什麼兵？

退將栗正傑日前聲稱「賴清德總統的兒子躲在美國不回台灣當兵」，賴總統發出律師函要求澄清致歉。栗正傑昨天公開致歉表示，他受到...

孫中山逝世百周年 洪秀柱、宋楚瑜緬懷

國父孫中山逝世一百周年，國民黨前主席洪秀柱呼籲，以和平、奮鬥的精神，摒棄利用罷免進行政治清算的惡劣手段，回歸對歷史真相的...

國父曾姪孫女孫雅麗出席「孫文理念 綻放百年」音樂會

紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，藉由悠揚樂聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。