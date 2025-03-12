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蔡依珊眼傷照又刪文引揣測 連勝文：沒意義的事故意扭曲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席連勝文。圖／聯合報資料照（記者陳政錄／攝影）
國民黨副主席連勝文。圖／聯合報資料照（記者陳政錄／攝影）

國民黨副主席連勝文妻子蔡依珊日前在社群平台貼出右眼傷口照片，自稱被狗抓傷，「希望大家不好的，該斷就斷了」，不久後又刪文，引發聯想。國民黨副主席連勝文今受訪時表示，很多人會把一些完全沒有意義的事情放大、故意扭曲，他沒有必要回應。

蔡依珊日前在IG限時動態上傳快問快答影片回覆網友關心。她表示，右眼下方傷口是在平躺和愛狗玩時造成，因為狗比較壯一點，撲上來剛好在眼睛下方位置，傷口已經結痂，今天洗臉已經不會刺痛了。連勝文昨出席活動時，被問到蔡依珊傷勢時說，是被小狗狗抓傷，蠻心疼、蠻可憐的，現在沒事了。

面對外界揣測，連勝文今出席國父紀念館向孫中山銅像獻花致敬時受訪表示，這就比較無聊了，這個世界上很多人會把一些完全沒有意義的事情拿去放大、故意扭曲，他沒有必要回應。

連勝文也說，他沒有看到，所以不太確定妻子貼文的內容，當天他幫蔡依珊塗完藥後就去睡了。

妻子 蔡依珊 連勝文

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