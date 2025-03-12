林佳龍接見傳統基金會創辦人 促台美智庫二軌外交

外交部長林佳龍日前接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥時表示，創立台灣智庫就借鏡了佛訥的經驗，並強調透過「智庫外交」可深化兩國政府間的實質關係，鼓勵兩國民間智庫深化交流，為台灣開啟二軌外交。

美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）近日訪台，並於4日拜會外交部。

外交部長林佳龍11日於社群媒體臉書發文表示，佛訥帶來傳統基金會新出版的「2025 年經濟自由度報告」，該報告指出台灣連續3年蟬聯經濟自由全球第4名、亞洲第2名，佛訥專程到外交部贈送報告，感謝佛訥多年來不遺餘力支持台灣。

林佳龍分享，上次見到佛訥是2017年，隨同前行政院長游錫堃出席美國總統川普（Donald Trump）第一任就職典禮，對當時戶外的寒冷記憶猶新；而認識佛訥已是將近30年前，當時還在美國唸書，買了一本介紹佛訥等人50年前創立傳統基金會的書，影響他回台灣後創立第一個以台灣和智庫為名的「財團法人台灣智庫」。

林佳龍提到，2000年台灣第一次政黨輪替之後，與一些志同道合的朋友共同創立台灣智庫，借鏡佛訥創立的傳統基金會的發展經驗。他們都認為智庫要發揮影響力，必須及時且精準的提供政策主張作為決策者的參考，並同時以草根力量和政治團體為影響的對象。

林佳龍指出，如今傳統基金會已經成為美國共和黨政府和國會議員的重要智庫，對美國政界發揮巨大的影響力，藉此機會向佛訥表達深切的敬意和謝意。

林佳龍強調，智庫是政府的人才庫，可以提供決策者務實的政策建議，透過「智庫外交」可以讓政策幕僚深度了解彼此的想法，深化兩國政府間的實質關係；他將「智庫外交」歸納在總合外交的理念下，也規劃將外交部的外交學院「智庫化」，鼓勵兩國民間智庫深化交流，為台灣開啟二軌外交。

此外，針對近期中國疑似切斷台灣海纜的灰色地帶侵略行為，林佳龍表示，佛訥也對此表達關切，更建議台灣可透過低軌衛星的技術，減少海纜遭截斷的影響。

林佳龍表示，佛訥在報章上見到林佳龍受訪的報導，更主動表達佛訥認同他「台美、美中關係應該要脫鉤」的看法。

林佳龍也說，台灣會繼續努力深化與美國的經貿合作。外交部於巴拉圭與瓜地馬拉的「榮邦計畫」，期待台美可以持續透過川普第一任期所建構的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）深化交流，並一起於第三國合作壯大彼此。