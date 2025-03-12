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國父曾姪孫女孫雅麗出席「孫文理念 綻放百年」音樂會

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（右）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左）等出席。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（右）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左）等出席。記者曾學仁／攝影

紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，藉由悠揚樂聲緬懷中山先生倡導平等、博愛的精神以及為國家民族犧牲奮鬥的不朽貢獻。

國民黨主席朱立倫致詞時表示100年前的今天，我們永遠的國父、本黨創黨總理中山先生不幸逝世，100年來，國父的信眾與華人同胞們，無不緬懷國父對於中華民國、對於中國國民黨偉大的貢獻，國父創建中華民國，讓我們有民主自由的今天，民有、民治、民享的理想，三民主義的民族主義、民權主義、民生主義，在一代接一代、一棒接一棒的努力之下，今天在台灣一一實現，21世紀的今天，我們緬懷國父，要深記國父永遠囑咐我們的「天下為公」，一切為公，放下自我，這是我們最敬佩國父的精神。

朱立倫強調國父囑咐的「平等」與「博愛」，更是在生活與推動施政中最重要的，民族的平等，在21世紀的今天，中華民國要自立自強，民主自由更是我們生活當中的DNA，國父所提的民主自由、民權主義，就是今天台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持。民生主義要讓人民過好日子，時時以民為念、以民為本，這是國民黨無論在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎，國父的精神歷經百年不朽，相信未來的100年，所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何的挫折打倒不了我們的決心，任何的失敗不會改變我們革命的決心，這是總理給我們最重要的遺訓。

國民黨在三月舉辦一系列的國父逝世百年紀念活動，除了今天的音樂會，中央黨部二樓也有國父逝世百年特展，音樂會在中影八德大樓演講廳舉行，邀請聲樂家呂麗莉教授、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團以及蕙虹管弦樂團演出包括「國父紀念歌」、「我的未來不是夢」、「向前行」等曲目，吸引滿場數百位民眾到場聆聽。

紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，主席朱立倫（圖）表示所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，任何的挫折打倒不了我們的決心，任何的失敗不會改變我們革命的決心。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，主席朱立倫（圖）表示所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，任何的挫折打倒不了我們的決心，任何的失敗不會改變我們革命的決心。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（左四）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左）等出席。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（左四）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左）等出席。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（左五）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左二）等出席。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，國民黨主席朱立倫（左五）、孫中山先生曾姪孫女孫雅麗（左二）等出席。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，主席朱立倫（圖）恭讀國父遺囑。記者曾學仁／攝影
紀念中華民國國父、中國國民黨總理孫中山先生逝世一百周年，國民黨下午特別舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會，主席朱立倫（圖）恭讀國父遺囑。記者曾學仁／攝影

國民黨 音樂會

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