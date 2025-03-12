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王世堅盼黨幫澄清常會他沒錄音 柯建銘：又沒說是你

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委王世堅對槓事件，今天在民進黨中常會還有番外篇。王世堅會中表示，他絕對沒有在開中常會時錄音，盼黨中央針對這點，再幫他加以澄清。民進黨主席賴清德表示，上周已有兩點裁示，依照其內容，到此為止；柯建銘也同意回歸兩點裁示，並指出，他又沒點名是王世堅。

柯建銘日前質疑王世堅政黨忠誠，還說「我敢講這個話，百分之百啊」；他也爆料，民進黨中常會所有會議內容，都被錄音給特定媒體，「至於什麼人，我暫時保留」。

賴清德在上周中常會兩點裁示，第一， 當前台灣局勢非常關鍵，請所有同志務必團結，請黨團幹部繼續領導黨團同仁在立法院捍衛台灣；第二，今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

中常會 民進黨 王世堅

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