聽新聞
0:00 / 0:00
王世堅盼黨幫澄清常會他沒錄音 柯建銘：又沒說是你
民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨立委王世堅對槓事件，今天在民進黨中常會還有番外篇。王世堅會中表示，他絕對沒有在開中常會時錄音，盼黨中央針對這點，再幫他加以澄清。民進黨主席賴清德表示，上周已有兩點裁示，依照其內容，到此為止；柯建銘也同意回歸兩點裁示，並指出，他又沒點名是王世堅。
柯建銘日前質疑王世堅政黨忠誠，還說「我敢講這個話，百分之百啊」；他也爆料，民進黨中常會所有會議內容，都被錄音給特定媒體，「至於什麼人，我暫時保留」。
賴清德在上周中常會兩點裁示，第一， 當前台灣局勢非常關鍵，請所有同志務必團結，請黨團幹部繼續領導黨團同仁在立法院捍衛台灣；第二，今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言