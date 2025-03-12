【重磅快評】蔣萬安地方包圍中央 卓榮泰少說一句失格局

班班有鮮奶政策上路一學期即喊卡，台北市長蔣萬安宣布「中央不做，台北來做」，4月將推生生喝鮮奶政策，今天還率教育局等單位南下考察牧場，行政院長卓榮泰受訪表示認同，並說「很好啊，地方政府應該這樣做」；卓揆一句「地方政府應該這樣做」，總算還了地方公道，但他少說了一句「中央政府應該要檢討」，未免格局太小。

去年9月中央實施「班班喝鮮奶」政策，由於亂象不斷，老師成為搬奶工，不少學校乾脆選擇保久乳，更有學童被迫一次帶著全月份的牛奶回家，農業部長陳駿季遂於年底宣布不勉強學校一定得參與政策。陳駿季也因此拿下年度教育新聞金驢獎，全教總點名他「點火在前，卸責在後，嚴重擾亂教學，是班班之亂禍首」，應下台負責。

在政策喊卡之前，不少縣市曾表示反對， 蔣萬安更親赴行政院會力主續辦，要求卓揆把牛奶還給孩子，請行政院下放預算，由縣市政府因地制宜續辦；當時雙方過招半小時，中央要員們盡提窒礙難行之處，儘管蔣萬安提出解套方法，但卓揆仍拍板維持政策暫停。

坦白說，如果不是地方政府的堅持，而且肯多花心力推動，班班喝鮮奶的政策恐怕就此走入歷史；例如嘉義市就不理會中央喊卡，去年自籌預算3423萬元持續推動班班有鮮奶政策，獲得議會支持，並向民間募集保冰桶、保冷袋，上月開學不僅班班喝到鮮奶，還擴大供應到公立幼兒園及國中。

彰化縣也不落人後，跟進嘉義市自籌經費接力供應，目前正進行開標作業，如果順利的話可在月底開始執行生生喝鮮奶政策，不但縣立國中、國小及附設幼兒園的學生每周一瓶，還擴及國立特殊學校的國中、國小部及附幼。

蔣萬安反對中央政策喊卡，上行政院會之前還花了一星期時間走訪通路，直接與決策核心對話，得到業者樂意配合的答覆，才有了力戰中央的底氣；如今台北市生生喝鮮奶政策即將上路，全市國小及幼兒園學童每週可兌換一瓶國產乳品或豆漿，也考慮擴大到國中、高中，甚至增加到每周喝兩次。

其實，嘉義市、彰化縣、台北市為推動生生喝鮮奶政策所作的努力，有那一件事是中央政府做不的？中央說有困難而喊停，其實是少了事前評估與協調，沒有考慮到地方差異性，以致德政變成了擾民，累慘了老師。

卓揆一向嘴硬，即使被批評屢次覆議失敗，也不願負起政治責任；中央推不動生生喝鮮奶政策，嘉義市、彰化縣、台北市相繼克服困難接辦鮮奶供應，算是另類「地方包圍中央」，卓揆肯定地方若是出自真心，即使沒讓陳駿季下台，至少也應該要農業部好好檢討，或許還能展現一點點執政氣度。