孫中山逝世百周年 國民黨辦民主音樂會緬懷

國民黨總理孫中山逝世100周年，國民黨今下午舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。黨主席朱立倫表示，孫中山所提民主自由、民權主義，是今天台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持；以民為本更是國民黨在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎。

孫中山逝世百周年，國民黨擴大舉辦系列活動，並於今下午在中影八德大樓演講廳舉行音樂會，邀請聲樂家呂麗莉、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團以及蕙虹管弦樂團演出包括「國父紀念歌」、「我的未來不是夢」、「向前行」等曲目，吸引逾百名民眾到場聆聽。

朱立倫致詞時指出，100年前的今天，孫中山不幸逝世。100年來，國父的信眾與華人同胞，無不緬懷國父對中華民國、對中國國民黨偉大的貢獻。國父創建中華民國，讓大家有民主自由的今天，民有、民治、民享的理想，三民主義的民族主義、民權主義、民生主義，在一代接一代、一棒接一棒的努力下，今天在台灣一一實現。

朱立倫說，在21世紀的今天，大家緬懷國父，要深記國父永遠囑咐的「天下為公」，一切為公，放下自我，這是大家最敬佩國父的精神。國父囑咐的「平等」與「博愛」，更是在生活與推動施政中最重要的民族的平等，中華民國要自立自強，民主自由更是大家生活中的DNA。

朱立倫說，國父所提的民主自由、民權主義，就是今天台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持。民生主義要讓人民過好日子，時時以民為念、以民為本，這是國民黨無論在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎。

朱立倫說，國父精神歷經百年不朽，相信未來的100年，所有國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何挫折打倒不了他們的決心，任何失敗不會改變他們革命的決心，這是總理給國民黨最重要的遺訓。

朱立倫提到，國民黨在三月舉辦一系列的國父逝世百年紀念活動，除了今天的音樂會，中央黨部二樓也有國父逝世百年特展，歡迎民眾共同參與。