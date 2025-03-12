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遭指中央卡關新莊行政園區 國土署籲新北市府速補件

中央社／ 台北12日電

媒體報導，新北市新莊行政園區計畫遭中央卡關3年。內政部國土署今天表示，自民國110年來，中央已召開5次專案小組會議，呼籲新北市府應就委員意見盡速提供資料，內政部都委會將再繼續審議。

媒體報導，新北市府推動新莊行政園區計畫，於2021年通過市都委會審議，提報中央審議，不過送案至今超過3年，中央尚未排審，新北市長侯友宜也為此向中央喊話，希望趕快核定。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，自110年以來，中央已召開5次專案小組會議；去年11月也以新聞稿公開呼籲新北市府應就委員意見盡速提供資料。但截至目前尚未收到具體補充資料，新北市府應依專案小組委員意見盡速補正後，內政部都委會將再續行審議。

國土署說明，此外，內政部次長董建宏昨天拜會侯友宜時，也再次請市府應盡速依委員意見修正送件，以確保審議順利推進。

國土署表示，本案涉及將機關用地變更為行政園區專用區，並引進開放多元複合使用，除辦公、社福空間，也新增商業及住宅使用；同時，容積率從300%大幅提升至800%。專案小組委員為求審慎及釐清相關法令，要求新北市府就「公地公用原則、容積率提高1倍以上、公共設施用地變更開發公益性、必要性及都市環境容受力之衝擊」等具體回應。

國土署強調，新北市政府應積極釐清計畫內容並盡速送件，避免延宕在地發展並影響市民權益。

內政部 北市府

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