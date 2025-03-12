羅廷瑋遭爆耍官威...她曝醫護最討厭並非喬床關說 而是這件事

國民黨立委羅廷瑋遭點名，其助理涉責罵醫院高層耍官威？羅廷瑋澄清被抹黑。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書貼文，表示大家知道醫療人員最討厭政治人物幹嘛？「喬床？有一點；關說？有一點」，但所有討厭源頭，就是政治人物浪費醫護的時間。

名醫施景中日前爆「某遭罷免立委」耍官威，因助理對醫院服務不滿意，竟急件把國健署長、健保署長及醫院高層叫到辦公室「亂罵」，台中議員江肇國指這位施壓立委是羅廷瑋；羅則強調是被造謠抹黑。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今天在臉書貼文說，所有討厭的源頭，就是政治人物浪費醫護的時間。

本身是心血管外科醫師的吳欣岱說，醫療人員很聖母的，好嗎？「你要關說，如果關心一下，可以讓患者覺得有人照顧，更信任醫生，我自己都會配合」；「你要喬床，如果除去公平性和先後順序不談，患者真的有住院需求，也沒看過很多醫生反對」。

「醫療人員最討厭政治人物浪費我時間。因為我的時間是很寶貴的」，吳欣岱說，醫護人員的時間是要用來照顧門診四、五十個患者的，是要用來開刀查房唸paper的，是要用來趕下班回家陪小孩的。她批立委羅廷瑋發一紙公文，就叫台大兒醫相關人員去跟他解釋，是覺得台大很閒是不是！？