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立委羅廷瑋罵人？台大兒科總醫師「具名還原」事發過程
台大醫院婦產部產科主任施景中日前在臉書爆料，有立委找衛福部官員、台大副院長「至辦公室罵」，後續爆出是立委羅廷瑋，曾找衛福部國健署、健保署及台大醫院代表，因兒童發展篩檢延遲上路舉行協調會。今天一名台大兒科總醫師在網路上具名指控，某立委助理小孩想到醫院篩檢被拒，因此要立委發文，下午3點發出公文，5點就要派人說明。
施景中4天前在臉書表示，一位「大型教學醫院主任」向自己表達前述事件。各界一度猜測文中所說立委是立法委員洪孟楷，2天前施景中最後一次發文稱「不是洪孟楷，不要再猜了」，並說希望立委諸公尊重專業，向自己分享事件內容的醫師說，本來門診就能溝通，卻要出動「十萬火急的公文」，結果發現竟是烏龍一場。後續一度傳出，施景中已被下封口令。
台大醫院醫務秘書陳彥元說，到場參與協調會的醫師，未向院方呈報會議氣氛等細節，醫院不再回應本案相關情事，尊重院內醫師發言的言論自由，院內副院長級以上管理職，也未對院內任何員工，甚至施景中教授本人發出封口令。
今天在社群發文的總醫師稱，自己台大兒科現任總醫師，願具名負責，說明相關內容，當天事實是助理小孩想到醫院篩檢，掛了門診，報到時同仁向她解釋，「她不爽，回去馬上叫老闆發文」，當天是健兒門診被拒，3時發文，5時就要醫院派人至辦公室解釋，「我想這是我們許多老師跟同儕難以接受的。」
總醫師說，政策本身有許多討論空間，包括現行已有7次預防保健服務，卻還要求醫學中心額外提供6次兒童發展篩檢服務，執行上有期難度，但自己認為，立法委員及助理等，不該「假關心小兒之名，行耍官威之實。」
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