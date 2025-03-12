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撇台積電技術外流 國發會主委劉鏡清：適用「N-2」規定

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台積電擴大在美投資，引發各界議論。國發會主委劉鏡清今在立法院全院委員會備詢時，表示一定適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。中央社
台積電擴大在美投資，引發各界議論。國發會主委劉鏡清今在立法院全院委員會備詢時，表示一定適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。中央社

台積電擴大在美國投資，引發我國核心產業出走及技術外流疑慮。國發會主委劉鏡清今在立法院全院委員會備詢時，表示一定適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。國民黨立委王鴻薇提到，甚至有人認為應適用「N-2」（落後最新製程二個世代）規定，劉鏡清回應「一定適用」。

立法院今邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。

王鴻薇質詢卓榮泰，針對台積電擴大在美國投資的相關申請，經濟部投審會是否通過？卓榮泰表示，依照相關國外投資法令，一定要按照規定。

王鴻薇提到，過去台積電曾到大陸投資，也引起技術外移的疑慮，對中國大陸投資有「N-1」的相關規定，到大陸投資擔心先進製程跟技術無法繼續領先，到美國投資是否也有同樣疑慮？

卓榮泰表示，跟產業溝通第一談到的就是這個，他和經濟部長郭智輝、國發會表委劉鏡清一起跟產業談過很多次。

劉鏡清也表示，有3個原則，包括「最新的技術不會過去」、「最關鍵的技術不准過去」、「國家安全優先」，肯定最新技術不會過去，堅持到底。王鴻薇追問，對美國是否適用「N-1」，甚至有人提出應適用「N-2」？劉鏡清表示，一定適用。

劉鏡清 王鴻薇 美國

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