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撇台積電技術外流 國發會主委劉鏡清：適用「N-2」規定
台積電擴大在美國投資，引發我國核心產業出走及技術外流疑慮。國發會主委劉鏡清今在立法院全院委員會備詢時，表示一定適用「N-1」（落後最新製程一個世代）規定。國民黨立委王鴻薇提到，甚至有人認為應適用「N-2」（落後最新製程二個世代）規定，劉鏡清回應「一定適用」。
立法院今邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。
王鴻薇質詢卓榮泰，針對台積電擴大在美國投資的相關申請，經濟部投審會是否通過？卓榮泰表示，依照相關國外投資法令，一定要按照規定。
王鴻薇提到，過去台積電曾到大陸投資，也引起技術外移的疑慮，對中國大陸投資有「N-1」的相關規定，到大陸投資擔心先進製程跟技術無法繼續領先，到美國投資是否也有同樣疑慮？
卓榮泰表示，跟產業溝通第一談到的就是這個，他和經濟部長郭智輝、國發會表委劉鏡清一起跟產業談過很多次。
劉鏡清也表示，有3個原則，包括「最新的技術不會過去」、「最關鍵的技術不准過去」、「國家安全優先」，肯定最新技術不會過去，堅持到底。王鴻薇追問，對美國是否適用「N-1」，甚至有人提出應適用「N-2」？劉鏡清表示，一定適用。
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