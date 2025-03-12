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邀國父外曾孫植樹 雷倩：把孫中山思想栽在台灣土地上

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國父孫中山今天逝世100周年，婦聯會今天邀請孫中山外曾孫王祖耀參與植樹活動。記者王千豪／攝影
國父孫中山今天逝世100周年，婦聯會今天邀請孫中山外曾孫王祖耀參與植樹活動。記者王千豪／攝影

國父孫中山今天逝世100周年，婦聯會今天邀請孫中山外曾孫王祖耀參與植樹活動。婦聯會主委雷倩表示，藉著邀請孫中山的信徒、王祖耀的機會，把孫中山的思想，栽在台灣的土地上，藉著孫中山世界大同的理想，未來為「天下為公」而努力。

婦聯會今天舉行植樹活動，國民黨秘書長黃健庭、前立委陳鎮湘、國民黨黃復興黨部前主委季麟連、國安會前秘書長胡為真、王祖耀等人到場共襄盛舉。

雷倩在致詞時表示，孫中山逝世一百周年的此時此刻，邀請到了王祖耀到婦聯會，一起參與紀念孫中山的植樹。大家都知道孫中山不但是永遠景仰的國父，孫中山的思想至今歷久彌新，且正在世界上建立一個可能是普惠、公平、自由、平等的愛。

雷倩說，婦聯會不但紀念孫文百年，更期盼天下大同，這一個心意藉著今天邀請了許多孫中山的信徒，也藉著王祖耀，把孫中山的思想、精神，以及對未來世界所有美好的看法，尤其是從上帝領受來的各種的智慧，一起用最誠摯的心，把孫中山的思想，栽在台灣的土地上，藉著孫中山世界大同的理想，為天下為公努力。

婦聯會 孫中山

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