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藍綠委吵國會台下錄影、造謠 韓國瑜：列黨團協商

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院長韓國瑜今針對藍綠委吵直播一事表示，會納入黨團協商。圖／報系資料照片
立法院長韓國瑜今針對藍綠委吵直播一事表示，會納入黨團協商。圖／報系資料照片

立法院今開全院委員會，邀行政院長卓榮泰率行政團隊報告財劃法覆議案並備質詢，國民黨立委王鴻薇先是稱從昨至今，質詢過程一直有綠委在台下叫囂、錄影。民進黨立委郭國文接著質詢則說，最常直播的人是藍委葉元之、白委黃國昌，作為造謠武器。立法院長韓國瑜回應，會把議題納入黨團協商。

郭國文今質詢時表示，王鴻薇提的問題非常好，院會期間都應尊重每位質詢者，他也韓國瑜說的「尊重」，當事人不願意被拍時，基本應該尊重當事人，且國會現場已經有直播，就不應該再直播，其他的院會時間也都有直播，但還是有委員在現場對著人直播、在院會造謠。郭無奈說，「我本身就是一個受害者。」

郭國文表示，院會、委員會中免不了會有一些肢體衝突，但有直播設備的人就是多一個造謠武器，最常這樣做的人是葉元之、黃國昌，拿直播作為造謠武器，希望韓國瑜能有一致的標準，不分對象、不分黨派、不分藍綠。

對此，韓國瑜承諾，會把這個議題納入黨團協商。

直播 郭國文 韓國瑜

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