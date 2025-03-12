卓榮泰：不論覆議案過不過 有必要都會下鄉宣講

立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。日前曾傳卓榮泰不排除下鄉宣講總預算，卓揆今在接受國民黨立委王鴻薇質詢時，坦言覆議案過或不過，有必要都會到各地去，人民心中還是有國家的。

王鴻薇說，財劃法長達25年未修，民進黨在野時多次提出修財劃法，因此絕非毒蛇猛獸。她播放三段影片，指出賴清德總統任台南市長時、行政院前院長蘇貞昌任民進黨主席時、民進黨立院黨團總召柯建銘等都主張修財劃法。去年4月開始就修法召開公聽會，請問行政院有提出版本嗎？

卓榮泰表示，他講第三次，版本就在他手上，「那三段影片都是2012年時，2012年地方財政短絀589億元，2023年地方政府賸餘648億元，當時確實地方財政短絀嚴重，經過這幾年，雖然財劃法沒有修正，但用各種方式⋯⋯」

王鴻薇直接打斷，卓榮泰的意思是，在民進黨執政之下，地方政府不需要財劃法。3月6日財政部提出非正式版本，只是相關方向，財政部國庫署長對外說，多數縣市支持財政部版本，當時卓揆也在立院說現在的財劃法是最好的版本。卓揆回應，標題下錯了，他始終說是執行起來最有把握的版本。

王鴻薇批卓榮泰修正言論，南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等都支持立院版本，張麗善更批財政部的財劃法沒有得到共識。行政院對立法院版本極盡汙衊甚至造謠。

卓榮泰表示，請不要用造謠兩個字掩蓋過去在任何事情上產生的錯誤。財政部長莊翠雲說，財政部一直努力，必須要做充分討論及最大共識，才有助修法推動，財政部也在80幾個指標裡，跟地方政府多次會談，把這地方有最大共識，3月6日基本上說法是大部分，當然還有其他地方政府意見，會納入意見，財劃法財源分配必須配合事權調整，這次財劃法修正只有做財權的調整，沒有做事權的調整。

王鴻薇質疑，卓榮泰曾說總預算不過時就要下鄉宣講，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日詢問各部會首長，今年度預算比去年增加多少，竟有幾個部長不知道自己預算多少，試問卓揆要怎麼宣講，財劃法也要下鄉宣講嗎？

卓榮泰說，中央喪失財政健全的能力，也喪失對地方均衡的能力，應該讓地方知道，屬於中央權限的國防、外交等，能不能維持財政能力。覆議案過或不過，有必要都會到各地去，人民心中還是有國家的。

王鴻薇說，台灣地震多，好幾次地震造成校舍毀損，教育部每年編列30億到40億預算，給全部縣市做老舊校舍改建，但台北市超過50年者比比皆是，台北市一年就拿40億為學校加速改建老舊校舍。財劃法修正通過後，台北市一年可針對100個學校做老舊校舍改建。試問一年只靠30、40億給全部縣市，怎麼可能完成校舍改建。

王鴻薇表示，台北市還可做老舊市場改建，六條捷運建設六線齊發，托老托幼照顧也會增加非常多，不要不信任地方政府，地方政府財政充裕，可以非常精準做地方建設。

卓榮泰反問，去年0403地震，中央撥了將近300億，去年3個颱風，調整了151億，這個錢以後是中央還是地方？王鴻薇回應，這是重大災害，還可以編特別預算。