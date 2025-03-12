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反核已過時！馬英九籲政府採新能源政策

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國父孫中山先生逝世100周年紀念，前總統馬英九（前）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理孫中山先生銅像致敬。記者曾學仁／攝影
國父孫中山先生逝世100周年紀念，前總統馬英九（前）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理孫中山先生銅像致敬。記者曾學仁／攝影

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時關切台灣供電，提議台灣應採核能作為可靠能源。前總統馬英九今天表示，請賴總統與民進黨為台灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，並公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，才是台灣人民之福。

馬英九透過臉書表示，行政院長卓榮泰回應AIT時「如果有新的核能技術，願意與世界合作」，他心中感慨萬千。他已多次公開喊話，再次鄭重呼籲民進黨宣示放棄「非核家園」的主張，停止既過時又誤國的能源政策，以迎接台灣非碳家園新時代的來臨。

馬英九表示，非核家園的能源政策，是1970年代民進黨所提出最重要與知名的政治號召。當時台灣已有數座核能電廠在運轉或興建中，這個主張乃成為該黨基本教義派的神主牌，多年來黨內無人敢挑戰，尤其在該黨前輩林義雄以道德訴求奔走呼號下，更強化這座神主牌的威力，在黨內成為不可侵犯的道德高地，數十年不變。迄今尚未有改弦易轍的跡象。

但是，馬英九說，距離高唱反核的70年代，已經過去近50年了。時代在變、環境在變、全球各國能源政策也早已改變，而且還在繼續改變中。在2025年3月的今天，全球已少有國家或專家在喊「非核家園」這種過時與錯誤的口號。因核能的發展日新月異，三年前的2022年，歐盟28國就已正式將核能與天然氣共同列為綠能的一種。

馬英九表示，因為核能不會排碳。因為目前威脅世界人類最大的環境災難，早已不是核能污染，而是碳排放污染。30年來，「減碳」早已取代廢核，成為全球先進國家能源政策的主軸。反核不但沒有意義，反而有害，因為與當前減碳而不反核的世界趨勢完全背道而馳。

馬英九表示，尤其是近年可用大卡車在公路上運送的「小型模組核電機組」（SMNR）問世以來，台灣一個科學園區只需要有少數這種小型核電機組廠，即可全區終年供電無虞。這早已成為世界各國能源發展的最新趨勢。台灣豈可渾然不知？或雖然知曉，卻礙於意識形態，仍然不動如山？

馬英九表示，當全球不再廢核的大趨勢中，民進黨迄今仍堅持多年不變的反核政策。他不知道民進黨的領導人物，是缺乏現代知識以致昧於世局發展，還是為了面子問題，不顧人民死活堅持這個錯誤政策？但民進黨繼續負隅頑抗下去並無意義，因為事實根本辦不到，也因為技術上就是不可能。

他說，如果只是昧於現狀而一意孤行，實在令人憂心。希望民進黨當局能恢復頭腦的清醒，認清時代的發展。，不要一誤再誤。希望賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等高層官員，都能真正深入了解並掌握世界能源發展的最新趨勢，不要再昧於形勢，還在今天莫名其妙地反核。

馬英九說，林義雄過去固然有他令人敬佩的道德操守與政治堅持，但他反核的主張確實早已過時多年，這是違背世界潮流，違反人類發展的不智行為，會給臺灣帶來退步與災難。請賴總統與民進黨為臺灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，並公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，這才是臺灣人民之幸。

核能 民進黨 馬英九

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