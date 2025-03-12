反核已過時！馬英九籲政府採新能源政策

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪時關切台灣供電，提議台灣應採核能作為可靠能源。前總統馬英九今天表示，請賴總統與民進黨為台灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，並公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，才是台灣人民之福。

馬英九透過臉書表示，行政院長卓榮泰回應AIT時「如果有新的核能技術，願意與世界合作」，他心中感慨萬千。他已多次公開喊話，再次鄭重呼籲民進黨宣示放棄「非核家園」的主張，停止既過時又誤國的能源政策，以迎接台灣非碳家園新時代的來臨。

馬英九表示，非核家園的能源政策，是1970年代民進黨所提出最重要與知名的政治號召。當時台灣已有數座核能電廠在運轉或興建中，這個主張乃成為該黨基本教義派的神主牌，多年來黨內無人敢挑戰，尤其在該黨前輩林義雄以道德訴求奔走呼號下，更強化這座神主牌的威力，在黨內成為不可侵犯的道德高地，數十年不變。迄今尚未有改弦易轍的跡象。

但是，馬英九說，距離高唱反核的70年代，已經過去近50年了。時代在變、環境在變、全球各國能源政策也早已改變，而且還在繼續改變中。在2025年3月的今天，全球已少有國家或專家在喊「非核家園」這種過時與錯誤的口號。因核能的發展日新月異，三年前的2022年，歐盟28國就已正式將核能與天然氣共同列為綠能的一種。

馬英九表示，因為核能不會排碳。因為目前威脅世界人類最大的環境災難，早已不是核能污染，而是碳排放污染。30年來，「減碳」早已取代廢核，成為全球先進國家能源政策的主軸。反核不但沒有意義，反而有害，因為與當前減碳而不反核的世界趨勢完全背道而馳。

馬英九表示，尤其是近年可用大卡車在公路上運送的「小型模組核電機組」（SMNR）問世以來，台灣一個科學園區只需要有少數這種小型核電機組廠，即可全區終年供電無虞。這早已成為世界各國能源發展的最新趨勢。台灣豈可渾然不知？或雖然知曉，卻礙於意識形態，仍然不動如山？

馬英九表示，當全球不再廢核的大趨勢中，民進黨迄今仍堅持多年不變的反核政策。他不知道民進黨的領導人物，是缺乏現代知識以致昧於世局發展，還是為了面子問題，不顧人民死活堅持這個錯誤政策？但民進黨繼續負隅頑抗下去並無意義，因為事實根本辦不到，也因為技術上就是不可能。

他說，如果只是昧於現狀而一意孤行，實在令人憂心。希望民進黨當局能恢復頭腦的清醒，認清時代的發展。，不要一誤再誤。希望賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等高層官員，都能真正深入了解並掌握世界能源發展的最新趨勢，不要再昧於形勢，還在今天莫名其妙地反核。

馬英九說，林義雄過去固然有他令人敬佩的道德操守與政治堅持，但他反核的主張確實早已過時多年，這是違背世界潮流，違反人類發展的不智行為，會給臺灣帶來退步與災難。請賴總統與民進黨為臺灣人民的未來慎重思考，改弦易轍，並公開帶頭提倡包容核能在內的新能源，這才是臺灣人民之幸。