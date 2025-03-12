賴坤成接信保陳瑩送花祝福 綠營縣長選舉初步整合

立委敗選後有意轉戰參選台東縣長的賴坤成，昨日接任「財團法人農業信用保證基金」董事長，他當陳瑩面表示，會幫陳瑩選縣長。綠營下屆台東縣長選舉完成初步整合。

前民進黨台東立委賴坤成這屆立委選舉輸給國民黨黃建賓2千餘票，民進黨失去在台東14年的立委席次。

去年1月13日立委選舉開票當天，賴坤成的支持者高喊「選縣長」，賴坤成選後沒幾天立即收拾敗選心情，勤跑基層，向2026年縣長一役邁進。

不過去年底台東政壇傳出，民進黨將由擔任5屆平原立委的陳瑩角逐下屆台東縣長，陳瑩春節前密集下鄉，拜訪鄉鎮長和村里長，今年首次全程參與台東元宵節活動時鬆口表示：「如有需要願一肩扛起。」

2月26日兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨中常會指示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，立委席次也盼贏回來。

這席話也讓台東下屆縣長選舉提前開打，綠營選將浮出檯面，將由立委陳瑩披戰袍。

陳瑩9日接受前總統陳水扁「有夢上水」廣播節目專訪時表示，她經歷20年政治生涯訓練，現在比較成熟，原住民經營也比開始好很多，這次拚看看，內部整合還差一點點，整合完就可以順利。

賴坤成昨日接任「財團法人農業信用保證基金」董事長，陳瑩特別放下行程北上參加賴坤成的就職典禮，送花祝福。

在就職典禮中，賴坤成的同學郭子乾還模仿賴總統語氣開玩笑地說：「賴坤成就好好在農信保就好，台東交給陳瑩。」賴坤成則回答：「可是我要回去幫陳瑩。」

賴坤成今天接受中央社記者電話訪問時明確表示，他全力支持陳瑩選下屆台東縣長，他有空就會回台東幫陳瑩助選。