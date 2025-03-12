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明排審青年基本法 綠委：壯世代更要挺青年

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立委張雅琳（左起）、郭昱晴、范雲、吳思瑤、吳沛憶、林宜瑾、陳秀寳、世代共好協會副理事長林思信、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄等人表態支持「青年基本法」。記者蘇健忠／攝影
立委張雅琳（左起）、郭昱晴、范雲、吳思瑤、吳沛憶、林宜瑾、陳秀寳、世代共好協會副理事長林思信、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄等人表態支持「青年基本法」。記者蘇健忠／攝影

立法院教育及文化委員會明排審青年基本法草案，民進黨立委吳沛憶與吳思瑤等黨籍立委開記者會宣示對青年發展及「青年主流化」的高度重視。吳沛憶表示，盼台灣也能由法律明定保障青年權益，特別是能有專責單位。吳思瑤也說，她是第一個提出青基法的立委，「與其壯世代，更要挺青年。」

吳沛憶說明，推動青年基本法希望的目標是「青年主流化」，政策能從青年的角度出發，韓國已有青年基本法，希望台灣也能由法律明定保障青年權益，特別是未來中央能有專責單位，整合過去跨部會間的資源、隔閡，以更全面保障，盼立法院不分黨派共同支持。

「前陣子大家都在講壯世代，但我們更要挺青年。」吳思瑤表示，2023年10月她是立法院第一個提出青年基本法草案的立委，歷經多次座談會討論，讓青年主流化成現在基本法中，反映憲法的高位階，讓法制更健全，與其談壯世代，更要挺青年。

吳思瑤強調，組織面需要專責單位，整合行政院橫向部會政策；政策面要盤點各部會對青年政策挹注的福利，而不是多頭馬車；法制面則需要一部基本法，讓政策永續，行政院也已責成由教育部作為主責部會，等到明天委員會排審，就可以更往前邁進一步。

民進黨立委林宜瑾表示，這屆有很多民進黨立委跟進提出青基法草案，明天就安排法案詢答，這是一項長期倡議，盼教育部應盡速提出青基法草案，讓行政單位的觀點也能被呈現，落實青年主流化。

與會委員均表示，針對青年基本法立法進度，預計明天立法院教育及文化委員會審查18案立委提案，希望青年基本法能在本會期順利通過，同時也呼籲行政院盡速提出院版，一起挺青年世代。

吳思瑤 立法院 青年

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