影／國民黨團籲賴政府 爭取台產晶片輸入美國零關稅

立委鄭正鈐、國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨團書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午一起舉行「爭取台產晶片免關稅 賴政府還在等什麼?」記者會，王鴻薇表示，台積電到美國投資1000億美金，她要請問台灣未來可以換來什麼東西，這是大家非常關心的議題，所以她要求政院來立院做相關專案報告，也獲得其他政黨支持。

王鴻薇接著指出，盧秀燕也非常關心這議題，因為川普公開說，未來在美國生產晶片可以免關稅，然而台灣身為半導體王國，大部分都是在台灣生產，因此盧秀燕才會特別提出可以談判，要求未來在台灣生產晶片可以免關稅。

王鴻薇強調，現在半導體的關稅是零關稅，但川普表示預計針對進口汽車、半導體等產品25%關稅，而且會往上提升，預計4月2日公布額度，這讓台灣的企業提心吊膽，因為這表示台灣現在出口到美國的產品由現在零關稅暴增25%，然而卻政府無聲無息，沒有告訴台灣產業怎樣做，來應對可能的高關稅危機。所以盧秀燕才會提出要交換，要有關稅獲免，這是非常重要建議，因此國民黨團今呼應盧秀燕所提的，藉著台積電在美國投資千億，讓台灣生產銷往美國的晶片維持零關稅，希望政府能有行動。

鄭正鈐表示他要呼籲民進黨政府，在美國政策還沒有落地的時候，盡可能溝通幫台灣的晶片業者也爭取到零關稅，讓台灣和美國可以互利雙贏。