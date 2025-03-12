快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國民黨團籲賴政府 爭取台產晶片輸入美國零關稅

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委鄭正鈐（左起）、國民黨團首席副書記長羅智強、書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午舉行「爭記者會，籲政府提出談判，要求未來在台灣生產晶片可以免關稅輸入美國。記者蘇健忠／攝影
立委鄭正鈐（左起）、國民黨團首席副書記長羅智強、書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午舉行「爭記者會，籲政府提出談判，要求未來在台灣生產晶片可以免關稅輸入美國。記者蘇健忠／攝影

立委鄭正鈐、國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨團書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午一起舉行「爭取台產晶片免關稅 賴政府還在等什麼?」記者會，王鴻薇表示，台積電到美國投資1000億美金，她要請問台灣未來可以換來什麼東西，這是大家非常關心的議題，所以她要求政院來立院做相關專案報告，也獲得其他政黨支持。

王鴻薇接著指出，盧秀燕也非常關心這議題，因為川普公開說，未來在美國生產晶片可以免關稅，然而台灣身為半導體王國，大部分都是在台灣生產，因此盧秀燕才會特別提出可以談判，要求未來在台灣生產晶片可以免關稅。

王鴻薇強調，現在半導體的關稅是零關稅，但川普表示預計針對進口汽車、半導體等產品25%關稅，而且會往上提升，預計4月2日公布額度，這讓台灣的企業提心吊膽，因為這表示台灣現在出口到美國的產品由現在零關稅暴增25%，然而卻政府無聲無息，沒有告訴台灣產業怎樣做，來應對可能的高關稅危機。所以盧秀燕才會提出要交換，要有關稅獲免，這是非常重要建議，因此國民黨團今呼應盧秀燕所提的，藉著台積電在美國投資千億，讓台灣生產銷往美國的晶片維持零關稅，希望政府能有行動。

鄭正鈐表示他要呼籲民進黨政府，在美國政策還沒有落地的時候，盡可能溝通幫台灣的晶片業者也爭取到零關稅，讓台灣和美國可以互利雙贏。 

王鴻薇 盧秀燕 美國

延伸閱讀

台中大巨蛋怎麼蓋？盧秀燕訪日有斬獲　「已經心裡有數」

陸配提武統居留許可遭廢 王鴻薇：不查拿外國錢的沈伯洋？

盧秀燕籲爭取台晶片銷美免稅 國民黨團：起碼的公平要求

漲得比黃金兇！人民好「蕉」慮 王鴻薇：農業部睡夠了吧

相關新聞

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」但其...

明排審青年基本法 綠委：壯世代更要挺青年

立法院教育及文化委員會明排審青年基本法草案，民進黨立委吳沛憶與吳思瑤等黨籍立委開記者會宣示對青年發展及「青年主流化」的高...

傅崐萁質詢問「當祖母了嗎」 主計長陳淑姿：我單身

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時，詢問主計長陳淑姿「當了祖母了嗎？」陳...

影／國民黨團籲賴政府 爭取台產晶片輸入美國零關稅

立委鄭正鈐、國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨團書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午一起舉行「爭取台產晶片免關稅 賴政府還在等什...

班班有鮮乳中央甩鍋地方做 酪農吐心聲：不應推來推去

中央去年推班班有鮮乳一學期就喊卡，北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說...

幕後／中央不要地方自己做 還原蔣萬安「鮮奶即刻救援」

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。