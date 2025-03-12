班班有鮮乳中央甩鍋地方做 酪農吐心聲：不應推來推去

中央去年推班班有鮮乳一學期就喊卡，北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」雲林酪農表示，好的政策應該由中央全面實施，全台一致性，對小朋友才公平，不該中央地方推來推去。

雲林酪農洪嘉宏飼養400隻乳牛，先前中央班班有鮮乳政策喊卡，他與農友都錯愕不已，當時一度憂心供過於求，可能造成衝擊，如今有部分地方政府續辦該政策，是令人振奮的好消息。

對於中央政策反覆，如今又說地方政府應該這樣做，他表示，「這樣不行，中央要做就要確實實施，而且要全台一致，對所有小朋友才公平」，好的政策要確實執行，台灣既然有優質乳源，就應該把好的東西給下一代吃，希望中央以在地為優先，至於先前提到的冷鏈問題可以改善，不應該用這個當作藉口，不要中央地方推來推去。

酪農陳良雄表示，酪農是很努力的生產牛奶，不要因為不同黨派、不同色彩，就有不同的政策，感謝台北市政府幫忙，讓我們酪農不會擔心害怕，可以繼續這個產業。

雲林縣2015年即開始實施班班有鮮奶，中央政策喊卡之後，縣府立即因應盤點預算，自籌2300萬元經費，提供雲林縣內公私立國中小學童及公立國小附設幼兒園學童，每周1次鮮奶或豆漿，全縣約有3萬1千名學生受惠。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣班班每周有鮮乳政策行之多年，運作順暢，廠商配送鮮奶離開冷藏室之後，規範在30分鐘以內會送到班級教室，由學生開始飲用，以確保新鮮度，多年來不曾中斷。

斗六市公誠國小全校1250名學生，喝鮮奶的有1088名學生，早上7時30分冷藏車配送到校後，動員愛心媽媽及廚工照各班人數分配，8時前送到教室發給學生立刻飲用，若學生請假，會由學校代為冰存。