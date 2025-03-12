影／香蕉價格飆漲 國民黨團批農業部束手無策

國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、立委游顥上午手拿香蕉舉行「香蕉價格暴漲 農業部束手無策？」記者會。王鴻薇表示，希望政府維持物價穩定，但國民水果香蕉價格飆到了不可思議，以台北市為例，每台斤的價格在100元以上，而有同仁告訴她，每台斤已經到了119元。王鴻薇批農業部不聞不問，也無看到針對香蕉暴漲提出說明或對策。

國民黨立委游顥表示，香蕉漲得比黃金還兇，南投集集、中寮都是香蕉的主要產地，香蕉價格暴漲，卻沒有看到農業部有任何幫忙，只有看到許多機關配合賴清德總統指示搞大罷免或造謠，這些心力卻沒有花在照顧蕉農、百姓，許多地方連香蕉牛奶都買不到，在產蕉量急劇下降的情況之下，到底有多少蕉農受惠，傷害的是百姓，哀鴻遍野？他跟農會討論過，不見農業部提出具體調節措施，反而悶不作聲。 國民黨團書記長王鴻薇表示，香蕉價格居高不下但農業部不聞不問。記者蘇健忠／攝影