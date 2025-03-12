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台中大巨蛋怎麼蓋？盧秀燕訪日有斬獲「已經心裡有數」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市正在動工的台中巨蛋。市長盧秀燕表示，僅有巨蛋還不夠，台中要蓋能夠打棒球的大巨蛋。圖／台中市政府提供
台中市正在動工的台中巨蛋。市長盧秀燕表示，僅有巨蛋還不夠，台中要蓋能夠打棒球的大巨蛋。圖／台中市政府提供

台中市府興建巨蛋，計畫再蓋1座可以容納3萬到5萬人的大巨蛋，市長盧秀燕2月底到3月初訪日，重點考察4座大巨蛋。盧今天赴市議會針對訪日考察做專案報告，她表示對台中大巨蛋的營運方式已經「心裡有數」，未來將採取複合式商業化方向規畫。

台中市興建巨蛋，耗資124億元，可容納1萬5000人，去年6月動工，預計2030年完工，主要作為體育場館與演藝活動。盧秀燕表示，台中巨蛋沒有辦法打棒球，台中需要1座能夠打棒球的大巨蛋，預計規畫容納3到5萬人、占地10到15公頃、總經費400到500億元的台中大巨蛋。

盧秀燕2月底到3月出訪日6天，除了推動城市外交、拜訪日本友人，最重要的目的是考察大巨蛋，陸續拜訪北海道ES CON FIELD HOKKAIDO、北海道札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋，了解營運方式、內部設施維護等方面。

台中市議會今天安排市府專案報告盧秀燕的日本行，國民黨籍市議員劉士州表示，這次訪日行程看了日本運營成熟的不同大巨蛋，希望盧秀燕說明未來大巨蛋的經營策略，這攸關到市府能否養得起。

盧秀燕說，台中大巨蛋不只中部民眾關心，全國都在問，因為台北大巨蛋不夠用，大家都在期待中部地區的大巨蛋；這次看了4座大巨蛋，營運方式完全不同，有些是公家蓋、公家經營，有些是地上權，有些是完全民營；市府已經心裡有數該怎麼做，之後會向議會提出完整興建計畫，不過可以先透露一些。

盧秀燕表示，除了去年底提出的「10到15公頃、選址可以速定、交通方便、財務上有足夠誘因」等4項選址條件，目前計畫朝商業化方向營運，因為大巨蛋本身成本高，光政府經營負擔太大；再來是要走複合商業化，光賣場、百貨還不構，可以涵蓋觀光旅館、養生村乃至博物館。

盧秀燕補充，台中巨蛋是中市府自地自建，「自己養牛自己喝牛奶」，不過這樣就花了100多億元，未來大巨蛋要耗資400到500億元，市府勢必沒辦法自地自建，一定要引資，「不養牛有牛奶喝」。

國民黨籍市議員劉士州詢問台中大巨蛋未來將如何營運。記者陳敬丰／攝影
國民黨籍市議員劉士州詢問台中大巨蛋未來將如何營運。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中大巨蛋未來會朝複合式商業化經營，且不會自地自建，一定會引資。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中大巨蛋未來會朝複合式商業化經營，且不會自地自建，一定會引資。記者陳敬丰／攝影

大巨蛋 盧秀燕 考察

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