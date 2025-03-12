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綠委側錄藍委質詢 韓國瑜引法條出手制止：互相尊重

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜。立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。因有藍委提出，不希望綠委在質詢時側錄，韓國瑜出手制止。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜。立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。因有藍委提出，不希望綠委在質詢時側錄，韓國瑜出手制止。圖／聯合報資料照片

立法院今舉行全院委員會，邀請行政院長卓榮泰就財劃法覆議案報告並備詢。國民黨立委王鴻薇質詢前，提出權益問題，表示不希望質詢時有民進黨委員叫囂且錄影。立法院長韓國瑜援引法規，呼籲尊重質詢委員並出面制止，也希望質詢委員給予官員適當時間說明，相互尊重。

國民黨立委傅崐萁、許宇甄、翁曉玲今上午聯合質詢，發現有民進黨立委在錄影，許對此質疑是否可以一直錄影。傅也不滿，要求韓國瑜裁示，表示國會已有公播系統，為防胡亂剪接，應以公播的公開錄音錄影為主。

王鴻薇今在正式質詢前，也表示她要提出權益問題。她說，質詢時，民進黨委員在下面叫囂錄影，議場完全直播，這不是平常審查法案，可能照不清楚，所以她不理解質詢時還有人要拍影片、叫囂。

王鴻薇表示，立法院或許有些衝突跟爭議，但委員的質詢權應該要被維護，拜託主席跟各政黨尊重每位委員質詢權。希望在議場，委員的完整質詢權得到維護。

韓國瑜說，依據「立法委員行為法」第7條規定，互相尊重質詢委員，如果委員不提出，其他委員錄影等，沒有主動處理，但既然有委員提出不希望被其他委員錄影，主席一定要出面制止，這點要請委員理解，感受是相同的。呼籲尊重質詢委員權益，特別拜託大家。

韓國瑜也提到，另外這次全院委員會過程中大致上非常好，少部分有點小摩擦，官員不用搶答 ，也請質詢委員給官員適當時間說明，這都是互相的。

民進黨 立法院 韓國瑜

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