快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

選黨主席準備好了？張亞中：適當時機跟各位報告

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國父孫中山逝世100周年，孫文學校總校長張亞中今率隊至國父紀念館致意。圖／取自孫文學校臉書
國父孫中山逝世100周年，孫文學校總校長張亞中今率隊至國父紀念館致意。圖／取自孫文學校臉書

國父孫中山逝世100周年，孫文學校總校長張亞中今率隊至國父紀念館致意。對於是否參選國民黨主席改選，張亞中表示，對於黨未來的發展、理念與制度，他這幾年講了非常多，也有非常完整的準備，會在適當的時機跟各位報告。

張亞中今受訪時表示，孫中山其實是兩岸比九二共識更早的共識，中華民國稱他為國父，中國國民黨稱他為總理，中國共產黨稱他為偉大的革命先行者，所以孫中山是兩岸共同所敬仰的。作為孫中山最忠實的信徒，孫文學校共同向孫中山致敬，希望兩岸能和平發展。

國民黨主席朱立倫稍早先到場向國父銅像獻花致意，離場前遭抗議民眾要求下台。張亞中表示，他不知道此事，但很多黨員的確對黨目前的走向充滿焦慮，大家不要用抗議的角度，而是用黨員的心聲去看待。群眾對政府有不滿，政府該虛心接受，黨員對黨有什麼不滿，也該虛心接受，他相信朱立倫作為黨主席，應該不會介意，他要有更多承擔、包容，這是作為國民黨非常優美的傳統。

張亞中說，希望國民黨在孫中山逝世百年這天能真的痛下決心，好好落實孫中山思想，把黨建設成一個有理念、有制度、有方向的政黨，他相信明年的相關活動，黨員會給黨中央更多喝采、鼓勵。

對於接下來的黨主席改選是否有所準備？張亞中說，他4年前就講過，救黨、救國、救兩岸，任何一個黨員都不會放棄這樣的想法。對於黨的未來發展、理念和制度，他有非常完整的準備，目的非常清楚，救中國國民黨、救中華民國，為兩岸關係能走向和平。

張亞中說，美國總統川普上任後，台灣的命運充滿著詭異的變化，台灣被交易的可能性越來越高了，必須要在最短時間往兩岸關係的和平去創造，所以他一直主張，現在的民進黨是不可能創造兩岸和平的，國民黨在未來幾年內，國共之間應該要簽和平備忘錄，讓國共兩黨先和解，給台灣老百姓一個希望，讓台灣老百姓知道，在國民黨的帶領下，兩岸是有和平的可能。

張亞中認為，國共和解，國共簽署和平備忘錄，這是下任黨主席必須要完成的歷史使命，藉此促成2028年用和平的概念，擊敗民進黨會引發兩岸戰爭或被出賣的可能性。這次黨主席選舉，他覺得非常重要，也希望所有黨員能認真面對，為黨找到一個更好的未來。

國民黨 孫中山 張亞中

延伸閱讀

孫中山逝世100周年紀念 馬英九國父紀念館致敬

朱立倫向孫中山先生銅像致敬 遭民眾嗆聲「下台」

孫中山逝世100周年 朱立倫獻花致意遭嗆下台

龐建國遺作 國父紀念館出版「建國宏規—孫中山思想的時代意義」

相關新聞

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」但其...

明排審青年基本法 綠委：壯世代更要挺青年

立法院教育及文化委員會明排審青年基本法草案，民進黨立委吳沛憶與吳思瑤等黨籍立委開記者會宣示對青年發展及「青年主流化」的高...

傅崐萁質詢問「當祖母了嗎」 主計長陳淑姿：我單身

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時，詢問主計長陳淑姿「當了祖母了嗎？」陳...

影／國民黨團籲賴政府 爭取台產晶片輸入美國零關稅

立委鄭正鈐、國民黨團首席副書記長羅智強、國民黨團書記長王鴻薇、立委廖偉翔上午一起舉行「爭取台產晶片免關稅 賴政府還在等什...

班班有鮮乳中央甩鍋地方做 酪農吐心聲：不應推來推去

中央去年推班班有鮮乳一學期就喊卡，北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說...

幕後／中央不要地方自己做 還原蔣萬安「鮮奶即刻救援」

北市長蔣萬安今南下雲彰考察本土酪農，再度宣布4月推「生生喝鮮乳」，行政院長卓榮泰上午認同說「地方政府應該要這樣做。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。