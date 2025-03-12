選黨主席準備好了？張亞中：適當時機跟各位報告

國父孫中山逝世100周年，孫文學校總校長張亞中今率隊至國父紀念館致意。對於是否參選國民黨主席改選，張亞中表示，對於黨未來的發展、理念與制度，他這幾年講了非常多，也有非常完整的準備，會在適當的時機跟各位報告。

張亞中今受訪時表示，孫中山其實是兩岸比九二共識更早的共識，中華民國稱他為國父，中國國民黨稱他為總理，中國共產黨稱他為偉大的革命先行者，所以孫中山是兩岸共同所敬仰的。作為孫中山最忠實的信徒，孫文學校共同向孫中山致敬，希望兩岸能和平發展。

國民黨主席朱立倫稍早先到場向國父銅像獻花致意，離場前遭抗議民眾要求下台。張亞中表示，他不知道此事，但很多黨員的確對黨目前的走向充滿焦慮，大家不要用抗議的角度，而是用黨員的心聲去看待。群眾對政府有不滿，政府該虛心接受，黨員對黨有什麼不滿，也該虛心接受，他相信朱立倫作為黨主席，應該不會介意，他要有更多承擔、包容，這是作為國民黨非常優美的傳統。

張亞中說，希望國民黨在孫中山逝世百年這天能真的痛下決心，好好落實孫中山思想，把黨建設成一個有理念、有制度、有方向的政黨，他相信明年的相關活動，黨員會給黨中央更多喝采、鼓勵。

對於接下來的黨主席改選是否有所準備？張亞中說，他4年前就講過，救黨、救國、救兩岸，任何一個黨員都不會放棄這樣的想法。對於黨的未來發展、理念和制度，他有非常完整的準備，目的非常清楚，救中國國民黨、救中華民國，為兩岸關係能走向和平。

張亞中說，美國總統川普上任後，台灣的命運充滿著詭異的變化，台灣被交易的可能性越來越高了，必須要在最短時間往兩岸關係的和平去創造，所以他一直主張，現在的民進黨是不可能創造兩岸和平的，國民黨在未來幾年內，國共之間應該要簽和平備忘錄，讓國共兩黨先和解，給台灣老百姓一個希望，讓台灣老百姓知道，在國民黨的帶領下，兩岸是有和平的可能。

張亞中認為，國共和解，國共簽署和平備忘錄，這是下任黨主席必須要完成的歷史使命，藉此促成2028年用和平的概念，擊敗民進黨會引發兩岸戰爭或被出賣的可能性。這次黨主席選舉，他覺得非常重要，也希望所有黨員能認真面對，為黨找到一個更好的未來。