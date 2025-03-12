影／未來3年是否實施2年兵役 卓榮泰：現在沒有討論
立法院今天召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁詢問卓榮泰，「未來3年會不會實施兩年兵役」，卓榮泰表示「現在不會討論這個議題」。
卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，美國國防部準次長柯伯吉要求台灣國防預算應接近GDP10％，政府會如何因應？卓榮泰答詢時表示，中華民國現階段沒有能力。傅崐萁接著詢問，未來３年會不會實施兩年兵役？卓榮泰說，現在不會把這個問題拿來討論，所以不會改變現狀。面對傅崐萁不斷追問， 卓榮泰回答「沒有討論」，傅崐萁怒批不能承諾就是心虛，卓榮泰則回應「我沒有心虛、我已經回答了」。
傅崐萁最後拿出烏克蘭戰爭的照片表示，透過向美國採購武器提高國防預算的方式，希望獲得承諾保護台灣安全的結果，烏克蘭傷亡的情怳就是最好的例證。
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