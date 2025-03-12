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中配網紅居留許可廢止 卓榮泰：依親要愛他的親

中央社／ 台北12日電

中配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論遭檢舉，移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，昨天廢止她在台依親居留許可。行政院長卓榮泰今天表示，任何外國配偶來台組成家庭或依親到台灣，都要愛台灣跟人，「依親要愛他的親，配偶要能相互尊重」。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀卓榮泰及相關部會首長赴立法報告及備詢。

劉姓中國籍配偶嫁來台灣，以「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，遭人舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談。移民署昨天依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

民進黨立委林俊憲質詢時，詢問卓榮泰怎麼看這位中配網紅經常鼓勵武統，多次勸阻無效後，遭移民署撤銷居留，這是有史以來第一例。

卓榮泰說明，任何外國的配偶來台灣組成家庭，或是依親到台灣，都要愛台灣的土地跟人，「依親要愛他（她）的親，配偶要能互相尊重」。

林俊憲指出，如果有妨礙社會安定，影響國家安全及國家立場，法律本來就有規範，可以撤銷居留權，以前是從來不執行。政府除了善意勸阻，但也要有依法執行的魄力，發表極端言論也會被歐美政府撤銷拘留或驅除出境，台灣過去都不敢處理，這次是首例，他認為有第一例就有第二例。

林俊憲詢問，「這是你決定的吧？」卓榮泰回應，公權力一定彰顯出來，他肯定內政部依事實認定。

內政部長劉世芳解釋，內政部是根據事實來做認定，這位網紅從去年5月到今年1月，在社群媒體抖音上傳很多影片，發表包括「台灣永遠是中國的台灣」、「兩岸終將統一，也必然統一」等言論，已經觸犯台灣是一個主權國家，觸犯社會治安、國家安全的底線，又辯稱是言論自由，

劉世芳強調，「言論自由絕對不是她說的言論自由，可以用武力統一台灣這樣的字眼」。

卓榮泰 移民署 配偶

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