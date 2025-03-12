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陸配提武統居留許可遭廢 王鴻薇：不查拿外國錢的沈伯洋？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。記者李成蔭／攝影

陸配因提武統，而遭廢止居留台灣許可，引發討論，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，該陸配應享言論自由，政府因此直接驅逐出境，會令大家質疑台灣的言論自由及法治，且該陸配還只是平民，那高居外交國防委員會召委、又長期接受外國資金贊助的民進黨立委沈伯洋，政府都不用調查嗎？

陸配劉女在TikTok經營頻道「亞亞在台灣」，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武力統一言論；移民署表示，劉女言論被認定「有危害國家安全或社會安定之虞」，將依規定廢止劉女在台依親居留許可。

王鴻薇表示，陸委會所做的事情，對兩岸關係都不樂觀，都有打壓情況；其實陸配劉女在短影音平台上發表言論，是在言論自由保護範圍之內，尤其我國是言論自由及法治國家，但卻因為言論而直接驅逐出境，這會令大家質疑台灣的言論自由及法治。

王鴻薇提到，陸配劉女還只是一介平民，就被如此對待，那高居立法院外交國防委員會召委的沈伯洋，接受外國資金贊助，政府是不是要調查？更何況沈接觸到的是外交國防相關機密資料，又長期拿外國政府的錢，政府都不需要查嗎？

國防 言論自由 陸配

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