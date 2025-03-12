盧秀燕籲爭取台晶片銷美免稅 國民黨團：起碼的公平要求

台積電赴美投資持續引發討論，台中市長盧秀燕呼籲政府應爭取台產晶片銷美免關稅。國民黨立法院黨團今呼應，表示政府對台積電赴美投資無聲無息，那應亡羊補牢，爭取台產晶片免稅是最起碼的公平要求，另外也不知徵收關稅範圍是否會擴大，應把握機會幫其他高科技業者一同爭取，確保未來也免關稅。

台中市長盧秀燕昨表示，台積電在美生產晶片可免稅，但台灣生產的晶片仍可能面臨高關稅，呼籲政府向美國爭取台產晶片也免稅，國民黨團今於立院開記者會呼應。黨團書記長王鴻薇表示，川普預計4月2日確立如何徵收各國產品的關稅，目前已知對汽車、藥品、半導體等要徵收25%關稅，但政府卻無聲無息，沒告訴大家如何因應，黨團呼應盧秀燕說法，政府應藉台積電赴美投資換取台灣製晶片出口也免關稅。

國民黨立委鄭正鈐表示，現在是講徵收25%，但25%到10%都有可能，過程都可能還有變數，我方應趁台積電這次還沒在美落地的關鍵時刻更積極與美國政府溝通。另外，也不知道相關關稅是否會擴大徵收？統計我國積體電路（IC）出口至美國高達74億美元，其實伺服器出口值更高達515億美元，占對美出口1113億美元的46.3%，如何藉由台積電投資美國的友善氛圍下幫其他高科技業者也一併去談也是關鍵。

國民黨立委廖偉翔也說，國民黨支持台灣企業布局全球，但政府在其中應保障國家利益及國家安全，因此也要向政府提出三大訴求，第一，爭取關稅豁免，確保台灣利益；第二，維持矽盾戰略安全，應宣示台灣技術至少領先兩個世代以上；第三，公開決策過程、說明戰略規畫。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，民進黨口中犯下滔天大罪蔣氏政權時期留下來的經濟寶石台積電，不應變成他國瓜分的和氏璧，政府既然沒有辦法抵抗台積電移往美國，那就應設法亡羊補牢，爭取台產晶片關稅豁免應是最起碼的公平要求。

另外，有關民進黨立委批評國民黨蹭台積電，甚至罵台積電卻持有股票，王鴻薇回應，民進黨永遠在解決提出問題的人，這跟持有股票有何關係？根本荒謬邏輯，這重大投資案對台灣半導體是何等衝擊，再加上台積電有6%官股，作為民意代表監督或反映民意都是該做的。