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漲得比黃金兇！人民好「蕉」慮 王鴻薇：農業部睡夠了吧

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
香蕉價格近期飆漲，國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求政府提出具體調節措施，平抑香蕉價格，幫助蕉農和消費者。記者屈彥辰／攝影
香蕉價格近期飆漲，國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求政府提出具體調節措施，平抑香蕉價格，幫助蕉農和消費者。記者屈彥辰／攝影

香蕉價格近期飆漲，國民黨立院黨團今日舉行記者會，要求政府提出具體調節措施，平抑香蕉價格，幫助蕉農和消費者。國民黨團書記長王鴻薇說，香蕉變「金蕉」，零售價持續升高，農業部應該睡夠了。

根據國民黨團提供的農糧署農產品批發市場交易行情站整理資料，113年10月，交易量為2109公噸，交易價格為1公斤41.4元；113年11月，交易量為1699.2公噸，交易價格為1公斤56.3元；113年12月，交易量為1641.3公噸，交易價格為1公斤62元。

承上，114年1月，交易量為1103.1公噸，交易價格為1公斤87.6元；114年2月，交易量為933.8公噸，交易價格為1公斤109.1元；114年3月，交易量為335.1公噸，交易價格為1公斤111.4元。

國民黨立委游顥說，香蕉漲得比黃金還兇，南投集集、中寮都是香蕉的主要產地，香蕉價格暴漲，卻沒有看到農業部有任何幫忙，只有看到許多機關配合賴清德總統指示搞大罷免或造謠，這些心力卻沒有花在照顧蕉農、百姓，許多地方連香蕉牛奶都買不到，在產蕉量急劇下降的情況之下，到底有多少蕉農受惠，傷害的是百姓，哀鴻遍野？他跟農會討論過，不見農業部提出具體調節措施，反而悶不作聲。

王鴻薇說，希望政府維持物價穩定，國民水果香蕉價格到了不可思議，以台北市為例，每台斤的價格在100元以上，而同仁告訴她，每台斤已經到了119元，每個地區零售價不一定，但事實是香蕉價格飆漲。蕉農面臨供不應求，價格大上漲，蕉農真的獲利嗎？農業部不聞不問，也無看到針對香蕉暴漲提出說明或對策，台灣缺水缺電缺疫苗缺蛋，今年是缺香蕉，還有預測零售價每台斤飆到200元，這樣香蕉變「金蕉」。

王鴻薇說，供不應求造成價格上漲已有5、6個月，農業部在做什麼？她以缺蛋為例，缺到市場很有感時，當時的農委會做些奇怪的事，也才會有後來的超思雞蛋按。對很多上班族而言，香蕉是最方便補充營養的水果，她本身跑行程時也會補充。

王鴻薇說，她要譴責民進黨民代，香蕉價格失控，檢討咎責的不是政府單位而是她。農業部應該睡夠了，用何種補貼可做價格平抑，有些可思考的政策。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨是個很努力開創歷史的政黨，一天到晚造謠，預算史上最高，卻稱政府快倒。香蕉現在是歷史天價，民進黨政府解決提出問題的人，就是唯一因應的辦法。現在情況是消費者買不起香蕉，蕉農無蕉可賣，產銷雙輸。香蕉價格飆升跟去年颱風農損有關，政府都推給天災，罵在野黨。

羅智強說，請政府關心蕉農就變成「打擊農民」。2016年因颱風造成菜價高漲，時任民進黨立委段宜康罵當時擔任北農總經理的韓國瑜是「菜蟲」，段宜康跟民進黨要不要跟韓道歉？2007年蘇嘉全在颱風過後菜價高漲，蘇向民眾表示「你幹嘛買200元的蔬菜， 一把5元的你不買」，這才叫打擊農民。

國民黨 農業部 香蕉

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