懲戒法院前院長涉職場霸凌 監院移請懲戒法院審理

監察委員王美玉、高涌誠今天表示，懲戒法院前院長李伯道對2位女部屬霸凌，監察院通過審查移請懲戒法院併同性騷擾案審理。

二位監委指出，李伯道以不當言語、刁難請假等方式，霸凌該院女工友（甲女）及女科長（乙女），法官評鑑委員會對李伯道之個案評鑑不成立，因此司法院人事審議委員會決議，由司法院逕行移送監察院審查，經監察院司法及獄政委員會於今天通過審查，將送懲戒法院職務法庭與其性騷擾女部屬案併案審理。

二位監委表示，李伯道對於甲女請假、蒸便當及洗便當盒、無法及時提供電話號碼、和同事說話等事項，及對於乙女請假、處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，予以苛刻要求或任意責罵，例如甲女、乙女為處理私務提出請假時，李伯道出言駁斥、質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，使二人請假受到不必要的阻礙。

二位監委指出，甲女、乙女未達其工作要求時，李伯道動輒指責，甚至以「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」等詞，予以責備。經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會審認李伯道的行為是在職場上以不善之言詞、態度對待下屬甲女、乙女，致使二人感到畏懼，承受身心壓力，其言行有所失當，已逾合理管理權行使之必要程度，有損於友善職場之建立，皆認定成立職場霸凌。

二位監委表示，雖然法評會就李伯道對甲女、乙女的言行認為成立職場霸凌，但不具重大惡意，因而決議個案評鑑不成立；不過，監察院經調取相關卷證，亦認定李伯道對甲女、乙女之言行構成職場霸凌，有移送懲戒之必要。由於李伯道涉及對女部屬性騷擾部分，目前懲戒法院職務法庭還在審理中，現在又涉及對甲女及乙女職場霸凌，因這些行為都發生在李伯道擔任懲戒法院院長任內，基於違失行為一體性原則，監察院對於李伯道涉職場霸凌部分，將送懲戒法院職務法庭併案審理。