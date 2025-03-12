藍委批政府無條件同意台積電赴美 卓榮泰：若違國安不會核准

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，針對台積電日前宣布赴美擴大投資1千億美金，國民黨立院黨團總召傅崐詢問，台積電到美國去，國家得到什麼樣的安全保障？卓榮泰表示，如果違反國家安全，政府不會核准。

傅崐萁在質詢時關注台積電赴美投資議題，他指出台積電已經變成美積電，矽盾已經破裂，到目前為止，我方向美國爭取到了什麼？台美防禦條例？還是其他關稅豁免？卓榮泰說，台積電到各國去設廠，不是一兩天，必須是經過長時間的規劃，包括取得土地，以及很多狀況，非一朝一夕。

傅崐萁詢問，台積電到美國去，要經政府同意，卓榮泰對外表示樂觀其成，那到底國家得到什麼樣的安全保障？卓榮泰說，如果違反國家安全，政府不會核准，但國家安全不只台積電

傅崐萁指出，如果未來卓榮泰核准了，台積電把上下游產業全部帶走，將造成台灣產業空洞化，科技人口流失，恐對台灣產業造成衝擊。卓榮泰說，他沒有核准，也沒有能力在這個時候核准。

傅崐萁說，站在人民立場，75年來打造的護國神山，千萬不要讓李國鼎、孫運璿在天上流淚，把台灣加底一夕之間割讓出去，他要求要台美FTA關稅豁免、台美共停防禦協議，如果做不到，千萬不要核准讓台積電出走。卓榮泰說，前提不存在，政府不會把台積電割讓出去，國家安全政府會維護。

卓榮泰的說法引起傅崐萁不滿，傅崐萁提高分貝嗆說，沒有任何條件就同意台積電到美國去，就是出賣台灣；卓榮泰則回，「您錯了」。