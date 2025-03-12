財劃法覆議案攻防 藍列數字證明比去年多1368億預算

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。

不過，卓榮泰並未像往例，在接受媒體聯訪後才進人議場，而是邊走邊回答問題後直接走進議場。

卓榮泰在會議開始時先是提出5大理由說明財劃法窒礙難行之處，包括修法調整各級政府稅收劃分，卻未併同檢討事權分配；修正統籌稅款分配方式，進一步擴大城鄉差距；大幅增加地方自有財源，又規定中央不得減少給予地方的一般性補助款等，有違背憲法精神等。

卓榮泰表示，本次修法大幅削減了中央可運用財源，直接改變中央與地方間的財政結構，卻未檢討中央與地方的事權分配，造成中央施政無法順利推動，另外，修正統籌分配稅款的分配方式，也進一步擴大城鄉差距，悖離財劃法立法本旨且有所矛盾，以致窒礙難行。