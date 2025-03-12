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4千億補不了台電黑洞 凌濤怒批郭智輝「擺爛界王者」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤今怒批，國庫近年撥補台電4000億元，仍補不住台電黑洞、電價一直漲，是錯誤能源政策造成。本報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤今怒批，國庫近年撥補台電4000億元，仍補不住台電黑洞、電價一直漲，是錯誤能源政策造成。本報資料照片

電價費率審議會預計3月28日前召開，估計4月電價平均漲幅6至9％。國民黨桃園市議員凌濤今怒批，國庫近年撥補台電4000億元，仍補不住台電黑洞、電價一直漲，是錯誤能源政策造成，也質疑經濟部長郭智輝難道是打算當「擺爛界的王者」？

凌濤表示，2022年至2024年，中央政府挹注4000億補貼台電，卻無法阻止電價連年攀升，2022年平均電價上調8.4%，2023年再漲11%，2024年更連續調漲11%，其中產業電價上漲12.5%，僅民生電價暫時凍漲，這種狀況形同「年年調漲、越補洞越大」，凸顯能源政策的失靈與台電經營管理的混亂。

凌濤表示，行政院以「不補貼1000億就漲電價」恐嚇人民，然而現實早已戳破這個說法，即便持續補貼，電價仍不斷上升，根本問題在於能源政策錯誤與企業治理不彰，政府卻一再拿人民的血汗稅金為政策失敗買單。

凌濤說，郭智輝出身業界，卻對國際情勢與能源危機毫無作為，台積電赴美投資1000億美元，他無法有效掌握；全球關稅變局，他沒有清晰主張；面對台灣缺電危機及產業呼聲，更是充耳不聞，空占高位卻毫無實質貢獻

凌濤表示，從國際趨勢到現實狀況，都一再證明核電的趨勢已經是主流，台灣不可能靠撥補來抑制電價上漲，民進黨過去做不到，未來更做不到，「郭智輝睜眼說瞎話是打算當擺爛界的王者？」

凌濤表示，2024年台灣從美國進口的液化天然氣已達10%，同一時間，AIT處長谷立言提出輸出台灣核能技術的可能性，但郭智輝既未思考引進美國技術、設備以緩和台美貿易順差，也無視新一代核電技術可能緩解台灣缺電困境，仍抱死反核意識形態不放，當世界邁向「減碳」而非「反核」，台灣卻固步自封，這才是台灣經濟的真正危機。

凌濤 郭智輝 電價

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