前懲戒法院長李伯道涉霸凌 監院送懲戒法院審理

監察院表示，懲戒法院前院長李伯道涉霸凌女工友及女科長，經司法院人事審議委員會決議移送監察院審查，監察院司法及獄政委員會今天通過審查，決議送懲戒法院職務法庭，與李伯道涉性騷擾女部屬案併案審理。

李伯道2023年3月被控性騷擾女部屬，並遭監察院彈劾，全案正在懲戒法院審理。此外，李伯道也被控在懲戒法院院長任內霸凌女工友及女科長，由於法官評鑑委員會對李伯道個案評鑑不成立，因此司法院人事審議委員會決議由司法院逕行移送監察院審查。

監委王美玉、高涌誠今天透過新聞稿指出，李伯道對於女工友與女科長提出苛刻要求或任意責罵。例如當2人為處理私務提出請假時，李伯道就質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，使兩人請假受到不必要阻礙。

監委說明，當女工友及女科長未達李伯道工作要求時，李伯道甚至以「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」等詞。

監委提到，經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會審認，李伯道的行為是在職場上以不善言詞與態度對待下屬，使2人感到畏懼，承受身心壓力，因此認定李伯道言行失當，已超過合理管理權行使必要程度，職場霸凌成立。

監委強調，雖然法評會認為職場霸凌成立，但又認定李伯道不具重大惡意，因而決議個案評鑑不成立；不過經監察院調取相關卷證，認定李伯道對女工友及女科長言行構成職場霸凌，且有移送懲戒必要。