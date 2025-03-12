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批行政院情勒 王鴻薇：撥補台電後仍虧3千多億

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批評行政院情緒勒索，威脅立法院，台電累積虧損4200億，撥補1千億仍虧3千200億。記者胡經周／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批評行政院情緒勒索，威脅立法院，台電累積虧損4200億，撥補1千億仍虧3千200億。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰昨日表示，刪除撥補台電1千億元，台電將面臨調漲電價壓力。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今批評行政院情緒勒索，威脅立法院，台電累積虧損4200億，撥補1千億仍虧3千200億，未來真不會漲電價？這根本是不可能的事情。

王鴻薇說，台電一直用錯誤的訊息，譬如說為何要一直調漲電價，每次都用「俄烏戰爭造成能源價格上升」為由，因此要漲電價，可是能源價格都已回到俄烏戰爭之前，台電還是要漲電價。歸根究底就是台電在核能除役後，對外購電成本節節上升。

王鴻薇表示，台電因購電價格上升，尤其對外購電，跟一般民營發電廠、民營綠電業者買電，造成發電成本上升，造成台電大幅虧損，「綠友友」的綠能像雲豹能源就可以賺飽飽，台電有無說明？

王鴻薇指出，台電一再將能源價格跟南韓相比，請問南韓要發展核電，且要把核電占比提高到起碼30%，可以比照南韓嗎？日本也讓核電廠延役到60年，可以比照日本嗎？每次都要說跟國際接軌，請問在能源政策、能源結構上，有跟國際接軌嗎？

王鴻薇也提到，行政院宣稱「如果沒有撥補台電1千億的話，台電要漲電價，且要漲民生電價」，這根本是一種情勒，也是一種威脅。過去幾年政府，也就是立法院通過的，不論是增資、撥補，已給台電高達3千億元，但仍要付高昂的電價，一隻牛剝兩層皮，請問行政院有回答這問題嗎？還是只是做情勒，威脅立法院一定要給1千億？台電現在累積虧損高達4200億，即便撥1千億，仍虧3200億，未來真的不會漲電價嗎，這根本是不可能的事情。

台電 王鴻薇 電價

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