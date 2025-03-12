孫中山逝世100周年 朱立倫獻花致意遭嗆下台

國民黨總理孫中山逝世100周年，國民黨主席朱立倫今早率領黨務主管、中常委等人在國父紀念館中山文化園區中山碑林，向孫中山銅像獻花致敬。朱立倫在儀式結束後與現場民眾互動，突遭在場民眾嗆「下台」，朱未理會隨即離去。

朱立倫與國民黨副主席夏立言、連勝文與黨公職今前往國父紀念館，向孫中山銅像獻花致敬。儀式結束後朱立倫稍作停留，一旁有民眾突上前大喊「朱立倫下台」、「做太久了，三次大選都輸！」

黨工則喊「朱主席加油」、「民進黨下台」，抗議民眾一度追上朱立倫，遭國民黨發言人楊智伃等人擋下，現場一度發生口角。朱並未停留隨即快步離去。

前總統馬英九、國安會前秘書長胡為真、國防部前部長高華柱、總統府前秘書長曾永權、馬英九基金會執行長蕭旭岑等人隨後也到場向國父銅像獻花致敬。

馬英九因陸生團爭議，日前親赴移民署說明。陸配網紅「亞亞在台灣」劉姓女子因發表武統言論遭舉報被約談，移民署對劉女祭出重罰，廢止在台依親居留許可。馬英九今會後受訪時表示「我覺得大可不必。」