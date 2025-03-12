林俊憲團隊小西里長發文質疑活動經費 陳亭妃求償200萬敗訴

台南市小西里里長曾俊仁為立委林俊憲服務團隊的一員，去年11月間在LINE群組上傳「…網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？」立委陳亭妃認為自己已公開澄清與郭信良貪汙案無涉，卻遭惡意不當連結，提告求償200萬，法官認為事涉公共利益範疇可受公評而駁回。

陳亭妃主張，長期致力於推動友善育兒政策，自去年10月6日起，每周末舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」活動，期許讓台南市成為宜居的城市。該活動中所有器材均由辦公室提供準備，場地選擇、會勘、活動監督乃至於現場布置，全由她一手策畫並親力親為。且活動預算則是由各區後援會予以支援，活動經費與郭信良所涉貪汙案件毫無關聯。尤其她早於去年11月1日接受媒體訪問有關郭所涉案件判決結果時，公開澄清她與郭信良貪汙案件無涉。

陳亭妃及律師認為，曾俊仁是台南市小西門里里長，屬於公眾人物，且為林俊憲服務團隊之一員，林俊憲與她為將來潛在台南市長黨內初選競爭對手，眾所皆知。

然而，曾俊仁卻在未經任何查證下，於去年11月7日分別在「2024台南市黨部信賴台灣」、「林俊憲中西區里長後援工作團隊」等LINE群組中張貼圖片，發表：「涉索賄1300萬郭信良遭重判13年…（陳亭妃與郭信良一向是政治上的親密戰友）網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係」不實言論，惡意以她與郭政治關係及郭所涉貪汙案件等不當結，產生負面觀感，對其名譽造成相當大的損害，求償200萬元。

曾俊仁表示，轉傳圖片言論「涉索賄1300萬郭信良遭重判13年（陳亭妃與郭信良一向是政治上的親密戰友）網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係『？』」明顯為疑問句，而非肯定語氣。他表示，轉傳圖片言論，包括刑事判決等，均是一般人可獲知公開資訊，並無任何貶損陳亭妃社會評價。

曾俊仁認為，陳亭妃為現任立法委員，又為潛在台南市長黨內初選候選人，其各方面條件皆有可能作為選民是否選擇某候選人相對考量因素。關於陳亭妃舉辦活動財源問題，攸關人民對民意代表候選人所具備條件及牽涉其清廉、誠信等特質的公共利益，實屬對於可受公評之事。

台南地院認為，陳亭妃擔任多屆立法委員，擁有高知名度，更為台南市第一高票當選立法委員，為公眾周知，陳亭妃與林俊憲為將來潛在台南市長黨內初選競爭對手乙節，也根據陳亭妃自承在卷，可知陳亭妃為參與政治活動公眾人物，其行為、品德、誠信、操守及私德均影響是否具備擔任台南市長及立法委員資格與民進黨內市長候選人初選及人民票選，陳亭妃舉辦活動經費來源是否與郭信良有關，因郭信良涉嫌貪汙犯罪，更為社會大眾所關注。

關於「網質疑：陳亭妃的親水樂園一場接一場經費這麼多，跟郭信良有沒有關係？」部分，涉及公眾事務而與公共利益有關，曾俊仁言論是對可受公評之事評論，表示自己見解或立場，屬主觀價值判斷範疇，可認善意發表適當評論，不具違法性。

台南地院指出，曾俊仁同時轉傳林俊憲與賴清德總統合照圖片，記載：「賴清德 林俊憲 地方與中央連線服務一條龍 from曾俊仁」等語，任何人均可看出是林俊憲支持者，且表達出對林俊憲支持及對陳亭妃舉辦爭活動經費來源質疑，讓觀看到兩張圖片者，均可看出曾俊仁是為林俊憲抬轎而質疑其經費來源，雖不無隱射之意，但因屬疑問句，且涉及公共利益範疇，也無從因此貶損其名譽及人格社會客觀評價，自不構成侵害名譽權。